"El horno no está para bollos": el ingenioso posteo de la embajada británica antes del duelo Argentina-Inglaterra

A horas de que la Selección argentina enfrente a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, la embajada británica en Buenos Aires se metió en la previa con un posteo en su cuenta oficial en Instagram que combina humor y protocolo diplomático.

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“Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes”, escribió la cuenta, acompañando el texto con la imagen de una supuesta carta oficial.

El documento, fechado este 14 de julio de 2026 y con membrete de la British Embassy Buenos Aires, está firmado por la ficticia “His Majesty’s Office for the Contingency of an England-Argentina World Cup Fixture” (que podría traducirse como la Oficina de Su Majestad para la Contingencia de un Partido Mundialista entre Inglaterra y Argentina) y detalla tres instrucciones para las redes de la sede diplomática:

2-En caso de ganar Argentina, felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes.

3-El uso de memes está permitido, pero con tacto. “Como se dice en los claustros de Oxford, ‘the oven is not ready for buns’”, cierra el memo, en un guiño a la frase argentina “el horno no está para bollos” traducida literalmente al inglés.

El posteo superó los 3400 “me gusta” en la primera hora y generó una catarata de respuestas. Entre ellas una de la diputada libertaria Lilia Lemoine que festejó el posteo con risas.

Megaoperativo de seguridad

El tono distendido de la embajada contrasta con el despliegue de seguridad que prepara el Gobierno argentino en las inmediaciones de la sede diplomática. Como anticipó TN, el Ejecutivo organiza un operativo de seguridad de “gran magnitud” en Recoleta, con unos 300 efectivos de la Policía Federal, vallados y anillos de seguridad.

En Nación explicaron que se tomarán recaudos “como si fuera un 2 de abril”, en referencia al dispositivo que se activa cada año por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, dado el componente simbólico del cruce: la rivalidad futbolística, los antecedentes mundialistas y la cuestión Malvinas.

El operativo, coordinado también con la Ciudad para el seguimiento de los festejos en el Obelisco, contempla múltiples anillos de seguridad, fuerzas de reserva, unidades de contención, brigadas de civil, motociclistas y especialistas en explosivos y riesgos especiales.