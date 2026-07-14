El Gobierno reunió a la mesa política y definió enviar la reforma del Banco Central al Congreso en agosto

El Gobierno nacional volvió a reunir este martes a su mesa política en la Casa Rosada para definir la hoja de ruta legislativa de las próximas semanas. El encuentro, encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tuvo como eje principal el avance de una serie de reformas económicas e institucionales que el presidente Javier Milei pretende enviar al Congreso durante agosto.

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Milei se reúne con legisladores en Casa Rosada: busca apurar una reforma clave en el Banco Central

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el asesor presidencial Santiago Caputo; la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador político Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

Uno de los temas centrales fue el proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que el Gobierno considera prioritaria y que prevé enviar al Congreso durante agosto.

Según explicó el oficialismo, la propuesta apunta a limitar las funciones del organismo para impedir que el Estado registre déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Entre los principales cambios se destacan:

Luis Caputo presentó durante la reunión los avances técnicos del proyecto, que continúa en elaboración.

El Gobierno analiza reforzar la autonomía del INDEC

La iniciativa también podría incorporar un capítulo destinado a fortalecer la independencia del INDEC.

La posibilidad fue mencionada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien sostuvo que el objetivo es garantizar la solidez y credibilidad de las estadísticas oficiales.

La propuesta aún se encuentra en estudio y será desarrollada en los próximos días.

Las prioridades legislativas del oficialismo

Además de la reforma del Banco Central, el Ejecutivo mantiene otras iniciativas entre sus prioridades para esta etapa parlamentaria.

Entre ellas figuran:

La modificación del régimen de Inocencia Fiscal para ampliar el sistema simplificado de declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias.

La reforma del régimen de Zona Fría, que limitaría los subsidios al gas únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.

La reforma electoral, cuyo principal objetivo es eliminar las elecciones PASO.

El proyecto sobre Inocencia Fiscal será enviado a la Cámara de Diputados la próxima semana y sus detalles serán presentados por el Ministerio de Economía.

El Senado debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Mientras tanto, el Gobierno buscará este jueves obtener la aprobación en el Senado de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa contempla, entre otros puntos, la eliminación de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, cambios para agilizar desalojos y mayores requisitos para que el Estado pueda avanzar con expropiaciones.

Ese mismo día también se debatirán pliegos judiciales y ascensos diplomáticos.

Negociaciones con gobernadores y agenda internacional

La mesa política también repasó las negociaciones que mantiene el Ejecutivo con distintos gobernadores para conseguir respaldo parlamentario a las reformas.

En ese marco, Diego Santilli continuará con reuniones durante la semana con mandatarios provinciales, entre ellos Claudio Vidal (Santa Cruz) y Sergio Ziliotto (La Pampa), luego de los encuentros mantenidos con Claudio Poggi, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres y Raúl Jalil.

Por otra parte, el Gobierno coordinó acciones preventivas ante los posibles efectos del fenómeno climático El Niño. La primera semana de agosto se realizará una reunión en Chaco entre la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad y autoridades del NEA.

Finalmente, los funcionarios repasaron los preparativos para la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, prevista para el 27 de julio. La titular del organismo mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei, ofrecerá una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, brindará una exposición en el Palacio Libertad y visitará el yacimiento de Vaca Muerta como parte de su agenda oficial en el país.