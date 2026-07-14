Todas las especulaciones sobre el nuevo sistema electoral en San Juan con una única certeza

Semanas atrás, el vicegobernador Fabián Martín, dio una entrevista radial en la que aseguró que había hablado con el gobernador Marcelo Orrego y con el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, para acelerar la presentación del proyecto de reforma electoral a la Cámara de Diputados de San Juan. Sin embargo, todavía la Legislatura aguarda el ingreso del texto del oficialismo. Mientras tanto reinan las especulaciones. Sólo hay una certeza: no más lemas.

Cabe hacer un poco de historia reciente. Durante la segunda gestión de Sergio Uñac hubo un drástico cambio en la forma en que votan los sanjuaninos. El entonces gobernador, quien tenía una mayoría automática en la Legislatura, eliminó las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En reemplazo instauró el Sistema de Participación Ampliada y Democrática (SIPAD). Usó otro nombre para, de manera solapada, sancionar una ley de lemas: un mecanismo de elección indirecto en que los candidatos de un mismo lema se suman los votos entre sí.

Corrió mucha agua bajo el puente. Primero hubo un enfrentamiento a cielo abierto con el sector del tres veces gobernador José Luis Gioja que hasta judicializó la derogación de las PASO y después tuvo que aceptar lo inevitable: competir bajo el sistema de lemas dentro del paraguas del Partido Justicialista. Aún así no sirvió de nada. En San Juan ganó el cambio con Marcelo Orrego a la cabeza, quien rompió la hegemonía que había consolidado el peornismo durante 20 años. Ni bien asumió, el mandatario provincial anunció la intención de eliminar los lemas.

En marzo, Orrego envió a la Cámara de Diputados un breve documento que deroga la ley de lemas y reinstaura el sistema de internas abiertas o cerradas -dependiendo de la Carta Orgánica de cada fuerza- de los partidos políticos sanjuaninos. Antes había probado con otro proyecto, mucho más extenso y completo, que perdió estado parlamentario. ¿Por qué? Si bien a ciencia cierta no se sabe la razón, se puede inferir que el oficialismo provincial decidió enviar un "lienzo blanco" a la Legislatura para que el nuevo sistema sea fruto del consenso de los bloques.

Hubo voces que celebraron la eliminación de los lemas. Es una forma de votar que, de acuerdo a la visión de Orrego, es "tramposa" y "perimida". El oficialismo y los bloques dialoguistas mostraron el beneplácito del proyecto del Gobernador. Sin embargo, la pregunta que siguió dando vueltas es sobre qué sistema reemplazará a los lemas. Hay opciones hechas proyectos: una bloquista y una del justicialismo de Gioja. El primero son unos lemas controlados, regulados hasta tres listas por departamento y con un solo candidato a gobernador. En tanto, la iniciativa del sector peronista retorna a las PASO y a la boleta sábana.

La reacción que sorprendió fue la del ahora senador Uñac. El exgobernador controla, en los hechos, la cúpula de conducción del Partido Justicialista sanjuanino, a través del presidente, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano. Uñac aseguró que "recogería el guante" del Gobierno provincial y que está a favor de la eliminación de los lemas. ¿Tan así? Parece. De acuerdo a la mirada del exmandatario local, la ley de lemas no funcionó -aunque la aplicó él- y enviaría a los legisladores del bloque Justicialista a acompañar la iniciativa del orreguismo.

No es, claro está, un razonamiento inocente. Uñac espera que el PJ provincial pueda alinearse detrás de un solo candidato por departamento porque todos los intendentes del justicialismo -salvo Caucete- tienen la posibilidad de la reelección. Naturalmente, al menos de la boca para afuera, tanto Uñac como Gioja insisten en la necesidad de una lista de unidad para la competencia por la Casa de Gobierno. Un razonamiento que choca con la declaración del diputado nacional Cristian Andino en el streamingo Creo San Juan, conducido por dirigentes afines al Partido Bloquista. "No hay que tenerle miedo a la interna", dijo.

Andino quedó como la imagen visible del primer lugar en las elecciones nacionales legislativas del 2025. Quizá por eso tiene un ímpetu acelerado por la candidatura a la Gobernación. Probablemente el giojismo también mire con atención los movimientos del exintendente de San Martín. Alineados al gobernador de la Provincia de Buenos, Axel Kicillof, el sector de Gioja busca tallar en la discusión por las candidaturas provinciales. Por eso tiene el objetivo de organizar una visita del bonaerense a San Juan, que Kicillof levante el brazo de un dirigente afín como puede ser el presidente de la Junta Departamental de Rivadavia, Facundo Perrone.

En una palabra, el peronismo ya está imbuido en la misma interna desde el 2020. El sistema electoral, sea cual sea, puede generar una fragmentación o un eventual consenso. Probablemente por eso el justicialismo no está tan atento a los movimientos en la Cámara de Diputados. "No sabemos nada todavía. Son muchas teorías dando vuelta", dijeron fuentes calificadas. Los que tienen el ojo puesto en la reforma son los bloques dialoguistas como el Partido Bloquista para ver cómo ordenarán los candidatos en una posible reedición de un frente común con el gobernador Orrego. Tal vez ACTUAR, del jefe de Asesores, Rodolfo Colombo, también esté con la mira puesta en la redacción del proyecto del oficialismo.

Mientras tanto, está el tema más técnico: la instrumentación de la Boleta Única Papel (BUP) para el cuarto oscuro sanjuanino. A principio de junio, DIARIO DE CUYO reveló que una de las posibilidades era dividir el voto en dos: uno para gobernador y diputados; otro para intendente y concejales. En las últimas horas también surgió la idea de no dividir, sino poner una sola boleta -tiene más sentido- con una categoría en la parte delantera y otra en la parte trasera. Anverso y reverso.

La interpretación política es inevitable. Dividir la boleta jugaría a favor de la inmejorable ficha del oficialismo: el Gobernador. Pero no buscaría catapultar a los dirigentes departamentales y a los intendentes afines del Eje Libertador. Por otro lado, el peronismo podría dejar a la buena de Dios al candidato a gobernador y que los intendentes jueguen sólo para reelegir. Es decir que no se preocupen tanto durante la campaña en apuntalar a un postulante a la Casa de Gobierno.

Por ahora, luego de las declaraciones de Fabián Martín en la AM1020, sobre que pidió "acelerar" la discusión sobre el sistema electoral, hubo justamente un ascenso de las especulaciones. De momento, los comentarios de pasillo y las especulaciones de la dirigencia del amplio espectro ideológico indican que habría internas cerradas financiadas por los partidos. Una suerte de reestitución de un sistema previo a las PASO. "La idea que va a venir del Ejecutivo va a proponer internas partidarias, que cada partido resuelvas si van a ser abiertas o cerradas y que lleguen a la elección general con un candidato a gobernador y uno a intendente por municipio", dijo el Vicegobernador hace dos semanas.

¿Qué pasó con las PAS? Bueno, es una idea que surgió de las propias filas del orreguismo. Unas primarias, abiertas y simultáneas, no obligatorias. Tiene un espíritu claro: qué se presenten los que quieran, en un mismo día para todos los partidos. Pero, pero, pero. Es una manera de adelantar los resultados. Es una forma de mostrar las cartas antes de tiempo. Si todos se presentan, cada candidato le contará las costillas al otro, con la posibilidad de generar alianzas sobre la marcha y modificar el resultado en las elecciones generales.

También podría existir la chance de que el frente oficialista, que ya tiene su candidato natural, no se presenta a internas para esa categoría. Lo mismo haría La Libertad Avanza, que tiene un verticalismo fuerte a favor del diputado nacional José Peluc. No tendría compulsa interna en el partido del presidente Javier Milei. De manera que sólo el peronismo iría a elecciones y mostraría resultados. Ni hablar si hubiese una alianza entre el Gobierno provincial y el nacional. Eso cambiaría nuevamente el panorama.