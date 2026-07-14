    • 14 de julio de 2026 - 18:47

    Las Panteras ya están en San Juan para disputar el Triangular Internacional de Vóley

    El seleccionado nacional de Las Panteras arribó al mediodía a San Juan y se metió en la preparación del primer partido.

    En San Juan. Las Panteras ya están en suelo sanjuanino y comenzaron a palpitar el Triangular con Chile y Venezuela en el Cantoni.

    En San Juan. Las Panteras ya están en suelo sanjuanino y comenzaron a palpitar el Triangular con Chile y Venezuela en el Cantoni.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina femenina de vóley, Las Panteras, arribó este martes al Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento, donde fue recibida por autoridades del Gobierno de San Juan en la previa del Triangular Internacional, que se disputará del 16 al 18 de julio en el Estadio Aldo Cantoni.

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    La delegación nacional fue recibida por el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; el subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros, el presidente de la Federacion Sanjuanina de Voley, Pablo Lueje, quienes dieron la bienvenida al plantel y al cuerpo técnico en representación del Gobierno provincial.

    La llegada de Las Panteras marca el inicio de una semana de intensa actividad deportiva en la provincia, que volverá a ser escenario de un certamen internacional con la presencia de tres selecciones sudamericanas. Además del combinado argentino, competirán los representativos de Chile y Venezuela, en un torneo que permitirá al público sanjuanino disfrutar del mejor vóley femenino del continente.

    El Triangular Internacional se desarrollará íntegramente en el Estadio Aldo Cantoni, consolidando una vez más a San Juan como sede de grandes eventos deportivos y reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo y la promoción del deporte de alto rendimiento.

    FIXTURE RETOCADO

    La organización del Triangular Internacional de Vóley que se disputará en el Estadio Aldo Cantoni informa que se modificó el orden de los partidos programados para el certamen que reunirá a las selecciones femeninas de Argentina, Chile y Venezuela.

    El nuevo cronograma de encuentros será el siguiente:

    Jueves 16 de julio – 21:00: Argentina vs. Chile

    Viernes 17 de julio – 21:00: Chile vs. Venezuela

    Sábado 18 de julio – 21:00: Argentina vs. Venezuela

    Se mantienen sin cambios la sede del torneo, los horarios de juego y las condiciones de venta de entradas.

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