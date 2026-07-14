Efecto Mundial: El deporte de San Juan reordena toda su agenda por Argentina

El fútbol, el mountain bike, el ciclismo pista, el fútbol departamental y varias disciplinas más que son parte de la vida deportiva de San Juan decidieron retocar sus agendas, arrastradas por el Efecto Mundial con la chance de que Argentina sea finalista en el Mundial 2026.

La Liga Sanjuanina de Fútbol fue terminante y lejos de especular con adelantos o postergaciones, directamente pasó para el viernes 24 toda la actividad de la quinta fecha del Torneo Clausura. Ese día, desde las 16, uno de los líderes, Atlético Alianza, recibirá en Santa Lucía a San Lorenzo de Ullum que viene de quedarse sin técnico tras la salida de Gastón Martínez; también jugarán al mismo horario pero en cancha de Juventud Unida en el Médano de Oro, Minero Argentino ante López Peláez. Sportivo Sarmiento en Zonda recibirá a Atlético Trinidad y Villa Ibáñez en Ullum será anfitrión de Defensores de Argentinos, por su parte Deportivo Carpintería chocará ante Atlético Marquesado y Sportivo Rivadavia será local de Atenas Pocito. También al mismo horario, Sportivo Peñarol recibirá a Juventud Zondina.

Más tarde a las 20.30 horas (18 en Cuarta División), se disputará el otro de los grandes atractivos de la fechando cuando el puntero Colón Junior visite a Sportivo Desamparados en Puyuta. A las 21 horas (18.30 en Cuarta) en Villa Krause se cerrará la fecha cuando Atlético Unión reciba a 9 de Julio.

En la Primera Nacional, la fecha 21 no tendrá acción ni sábado ni domingo. San Martín, que será local de Tristán Suárez jugará el lunes 20 desde las 15, al igual que todo el resto de la programación de la Zona B que integra. Mientras que los partidos de la Zona A irán este viernes 17.

En el fútbol departamental, la única liga que está definiendo qué hará el fin de semana es la Liga Jachallera. Su Primera B está programada para el sábado 18, pero podría suspenderse si es que Argentina jugara por el tercer y cuarto puesto. Mientras que la Primera A, todavía no terminó de definir su programa.

En la Liga Albardón-Angaco es momento de semifinales para el primer torneo de la temporada y el consejo directivo resolvió pasar toda la actividad para el fin de semana del 25 y 26 de julio. En tanto que en Sarmiento, el torneo está el un parentesis por los problemas económicos que azotan a los clubes. En tanto que en la Liga Iglesiana, terminó un Torneo Sub 21 y la temporada de Primera División no tiene horizonte aún a la vista ya que los problemas administrativos de clubes con mandatos vencidos impiden la realización de la asamblea correspondiente para elegir autoridades.

CICLISMO PISTA

En el caso del Ciclismo Pista, que abrió su temporada el pasado domingo, ahora decidió incluir una fecha homenaje a Rolando Tivani, recientemente desaparecido. No será el domingo y la decisión en la Federación Ciclista Sanjuanina fue adelantar para el sábado, desde las 18 en el Velódromo Vicente Chancay, para darle continuidad a un calendario que los propios ciclistas solicitaron. Además, se producirá la promoción de cuatro ciclistas Juniors a la Elite como son Lucero, Cobarrubia, Mortensen y Tivani.

En las dos ruedas pero anchas, en el Mountaib Bike, la organización de la clásica Cacique Angaco que debía disputarse este domingo en las adyacencias del Pie de Palo, decidió pasarla para el domingo 26, previendo la posibilidad de que Argentina sea finalista en Estados Unidos.