Una receta rápida y crocante para disfrutar los cuartos de final del Mundial

Después del ajustado triunfo frente a Egipto, la Selección argentina vuelve a salir a la cancha con el objetivo de dar un nuevo paso en el Mundial 2026. El cruce ante Suiza por los cuartos de final promete mantener la expectativa hasta el final y, como ocurre en cada presentación del equipo, la previa también se vive en casa.

Budín de pan, la receta casera que no falla: el paso a paso para prepararlo

Los partidos de la Albiceleste se viven con reuniones alrededor de la mesa y recetas prácticas que permiten disfrutar del encuentro sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

En esta oportunidad, la propuesta es una pizza con masa de tarta, una alternativa que se destaca por su rápida elaboración, su base fina y crocante y la posibilidad de tenerla lista en pocos minutos.

No hace falta preparar una masa desde cero para obtener un resultado casero. Las tapas pascualinas permiten ahorrar tiempo y lograr una base firme que sostiene muy bien todos los ingredientes.

Además, quienes prefieren organizar las compras con anticipación pueden encontrar todos los productos en el catálogo digital de Coto, una alternativa que facilita reunir los ingredientes en un solo pedido y recibirlos directamente en el hogar.

Ingredientes

Tapas grandes para tarta criolla

Salsa de tomate

Tomates perita o cherry

Muzzarella

Queso Tybo

Jamón cocido

Morrones en tiras

Queso provolone rallado

Orégano

Ají molido

El paso a paso:

Superponer las tapas de tarta y estirarlas con un palo de amasar hasta obtener una base fina. Colocar la preparación sobre una pizzera aceitada. Distribuir tiras de muzzarella alrededor del borde y doblar la masa para formar un relleno de queso. Llevar al horno bien caliente durante unos minutos para realizar una primera cocción que permita obtener una textura crocante. Retirar la base, cubrir con una capa fina de salsa de tomate y acomodar las fetas de Tybo, el jamón cocido y el resto de la muzzarella. Incorporar los tomates cortados y las tiras de morrón sobre toda la superficie. Completar con provolone rallado, orégano y ají molido. Regresar al horno hasta que los quesos se fundan por completo y los bordes adquieran un color dorado. Servir inmediatamente para aprovechar toda la textura.

Claves para lograr una pizza bien crocante

Más allá de la calidad de los ingredientes, la temperatura, la cantidad de salsa y el armado del borde ayudan a conseguir un mejor resultado. Estos aspectos influyen de manera directa en el aspecto final de la pizza.

Uno de los puntos más importantes es utilizar un horno bien caliente. El calor intenso permite que la base se cocine rápidamente, quede firme desde el primer momento y conserve su crocancia.

Otro elemento fundamental a tener en cuenta es aplicar una cantidad moderada de salsa de tomate. Un exceso de líquido aporta humedad y puede modificar la consistencia de la masa.

El borde relleno de muzzarella aporta un atractivo adicional, mientras que la combinación de Tybo, provolone y muzzarella genera un equilibrio entre cremosidad y gratinado. Los tomates y los morrones, por su parte, suman frescura, color y contraste de sabores.