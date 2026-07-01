    • 1 de julio de 2026 - 13:23

    Pastel de papas, la receta original: fácil y en pocos pasos

    Una receta imperdible de un clásico de la cocina argentina.

    El secreto del sabor del pastel de papas.
    El secreto del sabor del pastel de papas.

    Foto:

    El pastel de papa es un clásico argentino que puedes conseguir tanto en una casa de familia, bodegón o restaurante de alto nivel. Se trata de una preparación que combina un relleno de carne con vegetales con puré de papa sabroso y cremoso.

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    Ingredientes del pastel de papa:

    • 500 gramos de carne picada
    • 5 papas
    • 50 centímetros cúbicos de leche
    • 50 gramos de manteca
    • 1 cebolla
    • 2 ramas de cebolla de verdeo
    • 2 huevos
    • 30 gramos de aceitunas
    • 1 cucharada postre de comino
    • 1 cucharada sopera de pimentón
    • 1 cucharada postre de tomillo
    • 1 cucharada postre de extracto de tomate
    • ¼ morrón
    • 1 cucharada sopera de nuez moscada
    • 1 pizca de pimienta

    Cómo hacer Pastel de papa argentino:

    1. Para empezar con la preparación del pastel de papa argentino, lava las papas para disponerlas en una cacerola amplia con buena cantidad de agua caliente. A continuación, enciende el fuego al máximo y cocínalas hasta que estén bien tiernas. También puedes pelarlas, cortarlas en cubos y cocinarlas de igual manera hervidas.
    2. Mientras, pela y pica la cebolla junto con la parte blanca de la cebolla de verdeo.
    3. Lleva ambas cebollas a una sartén bien caliente con una cucharadita de aceite. Cuando transparenten, baja el fuego al medio.
    4. Agrega el morrón limpio y picado, sin las nervaduras blancas ni las semillas. Saltea hasta que la verdura esté bien cocida. Si el salteado se está secando, añade unas cucharadas de agua caliente para levantar el fondo de cocción sin necesidad de añadir más materia grasa.
    5. Cuando las verduras estén bien cocidas, retíralas de la sartén y, en el mismo fondo de cocción, saltea la carne, esta vez con el fuego bien fuerte.
    6. Cuando la carne esté dorada, agrega nuevamente las verduras y apaga el fuego. No te preocupes si la carne no está del todo cocida, ya que en el horno se terminará de cocinar si es necesario. Agrega también el condimento y las aceitunas en rodajas sin carozo.
    7. Lleva el relleno al molde donde desees preparar y servir el pastel de papa argentino, en este caso, es uno cuadrado de 20x20 centímetros. Distribuye sobre toda la base del molde y cocina los huevos hervidos durante unos 12 minutos desde agua fría. Pélalos y pícalos sobre al carne. Resérvala
    8. Por otro lado, pela y pisa las papas que habías cocinado al principio de esta receta.
    9. Cuando estén frías, condiméntalas al gusto con nuez moscada, manteca y pimienta. Añade la leche y corrobora la consistencia. Si está muy seco, puedes añadir un poco más.
    10. Cubre la carne con el puré de papa y calienta unos 30 minutos en el horno. Si has llenado mucho el molde, puedes disponerlo dentro de una asadera por si el jugo de la carne sobresale. También puedes cubrir el puré de papa con queso rallado para que se gratine. ¡A comer! Cuéntanos si lo pruebas y comparte la foto del resultado final.

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