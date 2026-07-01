Pastel de papas, la receta original: fácil y en pocos pasos

El pastel de papa es un clásico argentino que puedes conseguir tanto en una casa de familia, bodegón o restaurante de alto nivel. Se trata de una preparación que combina un relleno de carne con vegetales con puré de papa sabroso y cremoso.
Una receta imperdible de un clásico de la cocina argentina.
El pastel de papa es un clásico argentino que puedes conseguir tanto en una casa de familia, bodegón o restaurante de alto nivel. Se trata de una preparación que combina un relleno de carne con vegetales con puré de papa sabroso y cremoso.