Pizza en la airfryer: receta viral, rápida y sencilla

La airfryer es ya un elemento más del ‘paisaje’ de la cocina en muchos hogares. La moda llegó para quedarse; un éxito que tiene mucho que ver con las posibilidades que este electrodoméstico nos ofrece a la hora de preparar recetas fáciles y rápidas. Y es que su uso va mucho más allá de preparar unas patatas con poco aceite …

Receta de postre de limón: fácil, sin horno y con tres ingredientes para que salga cremoso y fresco

Receta de helado de café con 2 ingredientes: fácil, sin azúcar, sin lácteos y muy cremoso

Es precisamente lo que quiere demostrar Sara Conde, una de las creadoras de contenido gastronómico más seguidas (conocida en redes como @burppe_vet; solo en TikTok tiene 2,8 millones de followers y 1,9 en Instagram).

Especializada en recetas hechas con freidora de aire , Sara acaba de publicar un nuevo libro ideal para quienes quieren c omer rico sin pasar horas en la cocina. Bajo el título Recetas con airfryer para gente sin tiempo (Ed. Espasa), en sus páginas encontramos más de 70 propuestas pensadas para distintos momentos del día: desayunos rápidos, cenas fáciles, snacks e ideas de picoteo, recetas virales, postres…

Sara Conde es una de las creadoras de contenido gastro con más seguidores y su especialidad son las recetas con freidora de aire.

Un recetario que la autora completa con numerosos trucos para sacar el máximo partido a la airfryer: cómo elegir una buena; cómo conseguir los mejores resultados al usarla; accesorios que merece la pena tener (y los que no); cuáles son los errores más comunes a evitar…

De todas las recetas que Sara nos muestra en su libro, vamos a adelantaros dos, a modo de ‘sabroso aperitivo’. Por un lado, su versión en airfryer para hacer una pizza con obleas de arroz (una receta que se hizo bastante viral porque imita a la pizza clásica, pero usa papel de arroz en lugar de la masa tradicional ). Y, por otro lado, un postre de chocolate, tipo cheesecake , que también se cocina de forma rápida con la freidora de aire. Vamos con ellas.

PIZZA EXPRESS DE PAPEL DE ARROZ

INGREDIENTES (1 persona)

70 g de queso rallado (mozzarella y emmental)

40-50 g de pepperoni

3 láminas de papel de arroz

1 huevo

10 ml de aceite de oliva virgen extra

Pizza exprés, hecha con airfryer.

ELABORACIÓN

1. Bate el huevo en un bol. Pasa rápidamente cada lámina de papel de arroz por el huevo para hidratarla y que se ablande.

2. Coloca las tres láminas una encima de otra sobre papel de airfryer (tipo cestita), formando la base.

3. Añade una pequeña cantidad de queso rallado en el borde. Dobla hacia dentro para sellar y presiona con los dedos para fijarlo bien.

4. Reparte la mayor parte del queso en la base y coloca el pepperoni por encima.

5. Pulveriza un poco de aceite en los bordes y cocina en la airfryer a 180 °C durante 10–12 minutos.

6. Debe quedar dorada, con los bordes firmes y el queso completamente fundido.

CLAVES PARA QUE SALGA BIEN

No empapes demasiado el papel de arroz o perderá estructura.

Usa siempre papel en la base para que no se pegue ni se rompa.

No sobrecargues el centro para que la base quede bien hecha.

Deja reposar 1-2 minutos antes de cortar para que se asiente y no se desmonte.

CHEESECAKE DE CHOCOLATE

INGREDIENTES (5-6 personas)

Molde redondo de 15 cm

200 g de queso crema

120 g de crema de cacao

20 g de azúcar (opcional)

5 g de maicena

2 huevos

ELABORACIÓN

1. Mezcla el queso crema con la crema de cacao y avellanas hasta obtener una crema homogénea y sin grumos. Añade los huevos y mezcla suavemente.

2. Incorpora el azúcar (si quieres usarlo) y la maicena.

3. Vierte la mezcla en un molde pequeño de 15 cm previamente engrasado o forrado.

4. Colócalo directamente sobre la rejilla sin papel y cocina a 160 °C durante 12-15 minutos.

5. El centro debe temblar ligeramente al mover el molde, como una gelatina suave.

6. Deja que se enfríe por completo antes de desmoldar.

CLAVES PARA QUE SALGA BIEN