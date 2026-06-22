    • 22 de junio de 2026 - 18:34

    Receta de budín de avena y mandarina, una opción nutritiva para merendar

    Una opción nutritiva y deliciosa para la merienda es el budín de avena y mandarina, fácil de preparar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El budín de avena y mandarina es una opción ideal para quienes buscan una preparación casera, aromática y nutritiva para acompañar el desayuno o la merienda. Esta es una de las recetas que aprovecha el sabor dulce y cítrico de la mandarina para obtener un budín húmedo, esponjoso y lleno de frescura.

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    Gracias a la combinación de avena y fruta natural, el budín de avena y mandarina se ha convertido en una alternativa muy valorada dentro de la cocina saludable. Además de ser fácil de preparar, permite disfrutar de un dulce casero con ingredientes simples y accesibles.

    Ingredientes

    • 250 g de avena fina
    • 2 mandarinas
    • 3 huevos
    • 80 ml de aceite neutro
    • 100 g de azúcar mascabo o endulzante apto para horno
    • 1 cucharadita de esencia de vainilla
    • 1 cucharada de polvo para hornear
    • 1 pizca de sal

    Preparación

    Precalentar el horno a 180 °C y engrasar una budinera mediana.

    Lavar bien las mandarinas, retirar las semillas y procesarlas junto con los huevos, el aceite neutro, el azúcar mascabo y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.

    Incorporar la avena fina, el polvo para hornear y la sal. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

    Volcar la preparación en la budinera y distribuirla de manera uniforme.

    Cocinar durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.

    Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos, desmoldar y servir.

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