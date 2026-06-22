Receta de budín de avena y mandarina, una opción nutritiva para merendar

Una opción nutritiva y deliciosa para la merienda es el budín de avena y mandarina, fácil de preparar.

El budín de avena y mandarina es una opción ideal para quienes buscan una preparación casera, aromática y nutritiva para acompañar el desayuno o la merienda. Esta es una de las recetas que aprovecha el sabor dulce y cítrico de la mandarina para obtener un budín húmedo, esponjoso y lleno de frescura.

Gracias a la combinación de avena y fruta natural, el budín de avena y mandarina se ha convertido en una alternativa muy valorada dentro de la cocina saludable. Además de ser fácil de preparar, permite disfrutar de un dulce casero con ingredientes simples y accesibles.

Ingredientes 250 g de avena fina

2 mandarinas

3 huevos

80 ml de aceite neutro

100 g de azúcar mascabo o endulzante apto para horno

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de polvo para hornear

1 pizca de sal Preparación Precalentar el horno a 180 °C y engrasar una budinera mediana.

Lavar bien las mandarinas, retirar las semillas y procesarlas junto con los huevos, el aceite neutro, el azúcar mascabo y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.

Incorporar la avena fina, el polvo para hornear y la sal. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.