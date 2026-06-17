Recetas ancestrales y conocimientos populares: el corazón de una propuesta natural que suma adeptos en San Juan

Lo que comenzó como una búsqueda de nuevos horizontes laborales terminó convirtiéndose en una experiencia atravesada por los saberes de la tierra, la cosmética natural y el respeto por los procesos de producción. Así fue como Laura Pouso se incorporó a Eä Medicina Natural , una iniciativa creada años atrás por Candelaria Ureta y dedicada a la elaboración de productos naturales para el cuidado personal utilizando las bondades de la tierra como único ingrediente.

Gloria Casta y la habilitad de potenciar la magia de las plantas con saberes heredados de familia

El emprendimiento tiene unos siete años aproximadamente, y Laura se sumó luego de la pandemia, cuando se quedó sin trabajo y comenzó a buscar alternativas para reinventarse. Fue así que conoció a Candelaria y no dudó en asociarse, siendo hoy en día una de las caras visibles del proyecto naturista.

La propuesta se inserta en una tendencia que gana cada vez más espacio entre consumidores de distintas edades y géneros: la búsqueda de productos elaborados con ingredientes naturales y procesos menos agresivos tanto para las personas como para el ambiente; aprovechando los beneficios que otorga la naturaleza, sin uso de conservantes, químicos ni similares.

Desde cremas y aceites para el rostro hasta ungüentos medicinales, la marca desarrolla una línea de productos basada en plantas y materias primas cuidadosamente seleccionadas. Detrás de cada elaboración existe un trabajo de investigación que combina recetas magistrales, conocimientos ancestrales y prácticas heredadas de distintas culturas.

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"Muchos de los saberes provienen de pueblos originarios de nuestra región, pero también encontramos puntos de encuentro con otras tradiciones, como la medicina china. Son conocimientos que dialogan y que comparten una misma mirada sobre la relación entre las personas y la naturaleza", explicó Laura en diálogo con DIARIO DE CUYO.

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Uno de los productos más solicitados es la crema facial elaborada con caléndula, jojoba y oliva, ingredientes que aportan propiedades hidratantes y regenerativas al rosto. Sin embargo, para Pouso, uno de los artículos más representativos de la identidad de Eä Medicina Natural es el ungüento de jarilla, donde el aroma se puede percibir pese a que el recipiente esté cerrado, concentrando todo el perfume de San Juan. Esta crema es utilizada para aliviar dolores musculares y articulares, y puede ser empleado por personas de distintas edades.

Más allá del resultado final, uno de los pilares del proyecto es el respeto por cada etapa del proceso productivo. Desde la recolección de las plantas de manera manual en su lugar de origen hasta su transformación en cremas, aceites o ungüentos, la iniciativa promueve prácticas que evitan el deterioro de los recursos naturales.

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"Hay un cuidado que tiene que ver no solo con la calidad del producto que llega a las personas, sino también con la tierra y con quienes participan en cada etapa. Todo está vinculado a una forma de entender cómo nos relacionamos con la naturaleza", señaló Laura.

La experiencia incluso conecta a productores y recolectores de distintas regiones. Actualmente, el proyecto mantiene vínculos con grupos que trabajan en la obtención de materias primas y esencias naturales en diferentes puntos de Latinoamérica.

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Dónde encontrar los productos de Eä Medicina Natural

El emprendimiento tiene presencia en redes sociales donde no solo comercializa, sino que además comparte información sobre los beneficios, bondades y formas de uso de cada propuesta. La cuenta de Instagram es @eamedicinanatural.

Además, participa regularmente en la Ferias Agroproductiva que organiza el Ministerio de Producción, trabajo e Innovación, tanto en la Plaza Seca del Centro Cívico como en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo. También forma parte de eventos vinculados a la producción local, especialmente aquellos relacionados con la tierra y sus derivados, como las actividades dedicadas a la miel, el aceite de oliva y otras producciones regionales.

Con una propuesta que combina tradición, conocimiento y respeto por el entorno, Eä Medicina Natural busca recuperar prácticas ancestrales y acercarlas a la vida cotidiana, demostrando que el cuidado personal también puede construirse desde una relación más consciente con la naturaleza.