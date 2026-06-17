Mirá cómo estará el tiempo este miércoles 17 de junio en San Juan

La mitad de semana llegará con condiciones estables en San Juan. Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles 17 de junio, la provincia tendrá una jornada sin precipitaciones, con cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche.

La temperatura mínima será de 4°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 17°C por la tarde, generando un ambiente más agradable después de un amanecer frío.

En cuanto al viento, durante la mañana será leve, con velocidades de entre 0 y 2 km/h y dirección predominante del sudoeste. Con el correr de las horas rotará al norte e incrementará su intensidad, registrando valores de entre 13 y 22 km/h tanto en la tarde como en la noche.

El pronóstico del tiempo en San Juan smn17062026 Pronóstico del tiempo en San Juan miércoles 17 de junio de 2026. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.