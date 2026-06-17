    • 17 de junio de 2026 - 07:13

    Mirá cómo estará el tiempo este miércoles 17 de junio en San Juan

    El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 17°C.

    Clima en San Juan.

    Clima en San Juan.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La mitad de semana llegará con condiciones estables en San Juan. Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles 17 de junio, la provincia tendrá una jornada sin precipitaciones, con cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche.

    Leé además

    biblioteca franklin y sus 160 anos como guardiana de la memoria de san juan venciendo adversidades

    Biblioteca Franklin y sus 160 años como guardiana de la memoria de San Juan venciendo adversidades
    Venta callejera. Foto: Diario de Cuyo.

    La ilusión por la Scaloneta mueve las ventas callejeras: la fiebre mundialista invade San Juan

    La temperatura mínima será de 4°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 17°C por la tarde, generando un ambiente más agradable después de un amanecer frío.

    En cuanto al viento, durante la mañana será leve, con velocidades de entre 0 y 2 km/h y dirección predominante del sudoeste. Con el correr de las horas rotará al norte e incrementará su intensidad, registrando valores de entre 13 y 22 km/h tanto en la tarde como en la noche.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    smn17062026
    Pron&oacute;stico del tiempo en San Juan mi&eacute;rcoles 17 de junio de 2026.

    Pronóstico del tiempo en San Juan miércoles 17 de junio de 2026.

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Personal del Servicio Penitenciario Provincial se capacitó en Medicina Táctica.

    Personal del Servicio Penitenciario Provincial se capacitó para fortalecer su repuesta ante emergencias

    Como ayer, los niños volverán a copar el Estadio Aldo Cantoni para vivir el Mundialito Inclusivo de Fútbol en San Juan.

    San Juan: llega el Mundialito de Fútbol Inclusivo con la representación de 19 países

    Inicio. El Argentino Juvenil ya está en marcha en San Juan con los mejores conjuntos del país.

    El Argentino Juvenil Masculino se juega en San Juan con los 16 mejores equipos del país

    Imagen ilustrativa

    Sin pantallas en las calles: así serán los controles de la Policía de San Juan en el marco del Mundial