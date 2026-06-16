Sin pantallas en las calles: así serán los controles de la Policía de San Juan en el marco del Mundial

Este martes por la noche San Juan promete dormir más tarde. Sucede que a las 22 horas debuta Argentina en el Mundial de Fútbol que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Para evitar inconvenientes, desde la Policía de San Juan se van a disponer controles especiales que se enfocarán en inmediaciones de bares, locales gastronómicos como en zonas comerciales de toda la provincia.

Frío al amanecer y tarde agradable, así estará el tiempo en San Juan este martes 16 de junio

El jefe del D3 de la Policía de San Juan, comisario Pablo Torres, explicó que la decisión marca una diferencia respecto de otras ediciones de la competencia internacional, cuando era habitual que comercios, centros comerciales y bares organizaran eventos al aire libre para seguir los partidos, muchos de ellos colocando pantallas en veredas e instalando sillas y mesas, o ampliando el rango de venta de bebidas alcohólicas.

"En otros mundiales se permitía colocar pantallas en la calle para ver los partidos. En esta oportunidad eso está prohibido", señaló el funcionario policial.

La medida alcanza a toda la provincia. Según explicó Torres, los comercios que cuenten con espacios habilitados, como confiterías o bares, podrán transmitir los encuentros en el interior de sus locales y en los espacios al aire libre que estén habilitados. Sin embargo, no podrán extender la actividad hacia la vereda ni ocupar espacios externos con pantallas para convocar espectadores.

Además, el comisario advirtió que mantendrá controles estrictos sobre la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Sucede que, si bien el consumo de alcohol en la vía pública ya se encuentra prohibido por normativa vigente, las autoridades reconocieron que durante eventos masivos como los mundiales suelen registrarse incumplimientos. El foco de los controles estará puesto en que no expenda alcohol en locales no habilitados, como su consumo fuera de espacios donde esté permitido.

Evitar concentraciones, el objetivo de los operativos policiales por el Mundial en San Juan

El titular del D3 explicó que una de las razones de la medida que entrará en vigencia este martes es evitar concentraciones de personas en espacios abiertos durante horarios nocturnos. "Sabemos que los partidos son tarde y la gente que ve un partido en la calle probablemente se quede en las inmediaciones", indicó Torres.

En cuanto al despliegue de seguridad, el operativo comenzará con un dispositivo inicial de aproximadamente 30 efectivos destinados al radio céntrico de la Capital. El objetivo es responder ante eventuales concentraciones espontáneas de personas, especialmente si la Selección Argentina obtiene buenos resultados en la competencia.

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"Comenzamos con un dispositivo chico, con casi 30 personas, por si hay gente que sale a festejar. Creemos que no porque son las primeras instancias, pero además se suman las unidades operativas en caso de ser necesario", detalló el funcionario policial.

Las medidas se mantendrán durante los primeros encuentros del Mundial y se irán evaluando a medida que avance la participación del combinado nacional en Norteamérica. Mientras tanto, la Policía anticipó que será estricta con los controles vinculados al Mundial, incluso durante las transmisiones de partidos en los que no juegue el combinado nacional.

El debut de Argentina y el resto de las fechas en la fase de grupo

Este martes 16 de junio comienza el mundial para Argentina. Con la responsabilidad de la defensa del título sobre los hombros del combinado, y la emoción de saber que es el último mundial de figuras como Leo Messi, sin duda será una competencia más que especial.

El debut será esta noche, desde las 22 horas, contra Argelia, en Kansas City.

Por su parte, el segundo encuentro será el lunes 22 de junio a partir de las 14 horas en el Dallas Stadium ante Austria, siendo al menos en la fase de grupos el único partido que se jugará de día, teniendo en cuenta la hora local.

Finalmente, la primera etapa cerrará el sábado 27 de junio, a partir de las 23 horas, contra Jordania también en Dallas.