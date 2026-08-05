Alertan por posibles cortes de luz debido al fuerte viento: las recomendaciones

Ante el pronóstico de intensas ráfagas para la madrugada y la mañana de este jueves 6 de agosto, recomiendan extremar los cuidados y recordó los teléfonos para reportar emergencias eléctricas.

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Desde Naturgy y Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) emitieron una serie de recomendaciones para los usuarios del servicio eléctrico ante el pronóstico de un fuerte temporal de viento que afectará a San Juan durante la madrugada y la mañana de este jueves 6 de agosto.

Desde el organismo advirtieron que las intensas ráfagas podrían ocasionar daños en las instalaciones eléctricas y provocar interrupciones en el suministro. Por ese motivo, solicitaron a la población mantenerse atenta a la presencia de cables caídos, ramas u otros objetos desprendidos tanto durante como después del fenómeno meteorológico.

En caso de detectar inconvenientes en el servicio o situaciones que representen un riesgo, el EPRE pidió realizar la denuncia de inmediato a los teléfonos de emergencias de las distribuidoras: 0-800-666-3637, de Energía San Juan, y 496-1784, de DECSA.

El organismo explicó que, una vez que las condiciones climáticas permitan trabajar con seguridad, supervisará las tareas de reparación de las instalaciones dañadas y la restitución del servicio eléctrico en las zonas que pudieran resultar afectadas.

Además, informó que intimó a las empresas distribuidoras a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad operativa y el abastecimiento eléctrico dentro del Sistema Interconectado Provincial durante el desarrollo del temporal.