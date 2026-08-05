    • 5 de agosto de 2026 - 22:40

    Alertan por posibles cortes de luz debido al fuerte viento: las recomendaciones

    Ante el pronóstico de intensas ráfagas para la madrugada y la mañana de este jueves 6 de agosto, recomiendan extremar los cuidados y recordó los teléfonos para reportar emergencias eléctricas.

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    Desde Naturgy y Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) emitieron una serie de recomendaciones para los usuarios del servicio eléctrico ante el pronóstico de un fuerte temporal de viento que afectará a San Juan durante la madrugada y la mañana de este jueves 6 de agosto.

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    Desde el organismo advirtieron que las intensas ráfagas podrían ocasionar daños en las instalaciones eléctricas y provocar interrupciones en el suministro. Por ese motivo, solicitaron a la población mantenerse atenta a la presencia de cables caídos, ramas u otros objetos desprendidos tanto durante como después del fenómeno meteorológico.

    En caso de detectar inconvenientes en el servicio o situaciones que representen un riesgo, el EPRE pidió realizar la denuncia de inmediato a los teléfonos de emergencias de las distribuidoras: 0-800-666-3637, de Energía San Juan, y 496-1784, de DECSA.

    El organismo explicó que, una vez que las condiciones climáticas permitan trabajar con seguridad, supervisará las tareas de reparación de las instalaciones dañadas y la restitución del servicio eléctrico en las zonas que pudieran resultar afectadas.

    Además, informó que intimó a las empresas distribuidoras a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad operativa y el abastecimiento eléctrico dentro del Sistema Interconectado Provincial durante el desarrollo del temporal.

    Por último, el EPRE recordó que los usuarios pueden consultar en su sitio web un documento con recomendaciones y respuestas a las preguntas más frecuentes sobre cómo actuar ante tormentas severas y eventos de viento que puedan afectar el servicio eléctrico.

    Recomendaciones principales:

    • Evitar acercarse a cables caídos o postes dañados.
    • Mantenerse alejado de ramas u objetos que puedan desprenderse por el viento.
    • Reportar de inmediato cualquier corte de energía o situación de riesgo a las distribuidoras.
    • Esperar a que las cuadrillas trabajen únicamente cuando las condiciones sean seguras para hacerlo.

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