Nutrición y deporte: el Alto Rendimiento refuerza la preparación de los atletas sanjuaninos con talleres alimentarios

La Secretaría de Deporte lleva adelante capacitaciones en educación alimentaria destinadas a jóvenes de distintas disciplinas. La iniciativa busca potenciar el rendimiento físico a través del trabajo conjunto con la Universidad Católica de Cuyo

Con la premisa de brindar herramientas que potencien una preparación deportiva integral, el equipo de Nutrición de la Dirección de Alto Rendimiento, dependiente de la Secretaría de Deporte de San Juan, continúa impulsando un ciclo de talleres de educación alimentaria dirigido a deportistas locales de diversas disciplinas.

Convocatoria masiva a jóvenes y familias En esta última etapa, las jornadas estuvieron enfocadas especialmente en los atletas que integran la Federación Sanjuanina de Boxeo, así como en los chicos y chicas que forman parte de las selecciones sanjuaninas de básquet en las categorías U11 y U13, nucleados en la Federación Sanjuanina de Básquet.

La propuesta tuvo una destacada convocatoria, contando no solo con la presencia de los deportistas, sino también con el acompañamiento de sus familias. Durante los encuentros, los asistentes pudieron acceder a información clave y herramientas prácticas sobre la importancia de sostener una correcta hidratación y nutrición orientada al desarrollo y al óptimo rendimiento físico.

Trabajo articulado y proyección territorial Estas acciones de formación y concientización se desarrollan en el marco de un convenio estratégico establecido con la Universidad Católica de Cuyo (UCC), bajo la coordinación técnica de las licenciadas Paola Rodríguez y Natalia Juárez.