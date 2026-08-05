    • 5 de agosto de 2026 - 18:41

    Cuál es la fruta con más fibra ideal para mejorar el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento

    Esta fruta se destaca por su elevado contenido de fibra, un nutriente esencial para favorecer la salud digestiva y el control de la glucosa y colesterol.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La fibra es un componente de los alimentos vegetales que el organismo no digiere por completo, pero desempeña un papel esencial en el funcionamiento del sistema digestivo. Expertos argumentan que su principal función consiste en aumentar el volumen de las heces, retener agua y facilitar su desplazamiento a través del intestino.

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    Las frambuesas destacan por su acci&oacute;n antioxidante y antiinflamatoria, gracias a su contenido de elagitaninos y antocianinas.

    Las frambuesas destacan por su acción antioxidante y antiinflamatoria, gracias a su contenido de elagitaninos y antocianinas.

    Gracias a este mecanismo, una alimentación rica en fibra puede ayudar a prevenir el estreñimiento y favorecer evacuaciones más regulares.

    Además de mejorar el tránsito intestinal, la fibra contribuye a generar una mayor sensación de saciedad y puede colaborar en el control de los niveles de glucosa y colesterol en sangre.

    Sin embargo, estos beneficios dependen de un consumo diario y sostenido dentro de una alimentación equilibrada. Ningún alimento por sí solo puede resolver los problemas digestivos ni sustituir hábitos saludables.

    Cuánta fibra se recomienda consumir cada día

    El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos recomienda que los adultos consuman entre 22 y 34 gramos de fibra diarios, dependiendo de la edad y el sexo.

    Las frutas representan una fuente importante de este nutriente, especialmente cuando se consumen enteras y con cáscara, siempre que sea comestible. En cambio, los jugos aportan mucha menos fibra debido al proceso de elaboración.

    Frambuesas: la fruta con mayor contenido de fibra

    Entre todas las frutas, las frambuesas destacan por ser una de las opciones con mayor aporte de fibra.

    Una taza proporciona aproximadamente 8 gramos, una cantidad que representa una parte significativa de la recomendación diaria para un adulto.

    Además de fibra, contienen vitamina C y compuestos antioxidantes que contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo.

    Qué beneficios aporta su combinación de fibras

    Las frambuesas contienen tanto fibra insoluble como fibra soluble, una combinación especialmente beneficiosa para el aparato digestivo.

    La fibra insoluble incrementa el volumen de las heces y favorece el movimiento intestinal, mientras que la fibra soluble absorbe agua, ayudando a que las deposiciones sean más blandas y fáciles de evacuar.

    Este equilibrio convierte a las frambuesas en una excelente alternativa para quienes buscan mejorar su salud digestiva mediante la alimentación.

    Cómo incorporar las frambuesas a la dieta

    Las frambuesas pueden consumirse de distintas maneras sin perder sus propiedades nutricionales.

    Algunas opciones incluyen comerlas solas como colación, agregarlas al yogur natural, mezclarlas con avena en el desayuno o incorporarlas a ensaladas y preparaciones con otras frutas.

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