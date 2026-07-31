Lactancia materna: cuando derribar mitos ayuda a preservar la salud de madres y bebés, desde la mirada sanjuanina

Con el lema "Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan", del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna , una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef para proteger, promover y apoyar el amamantamiento. En San Juan, el foco está puesto no solo en difundir los múltiples beneficios de la lactancia, sino también en combatir los mitos que todavía condicionan las decisiones de muchas familias.

San Juan se suma a la Semana Mundial de la Lactancia Materna con interesantes actividades para profesionales y madres

"La desinformación tiene consecuencias reales en la salud de las madres, de los bebés y del entorno. Los mitos se combaten con información y conocimiento científico", sostuvo Mariana Maurin, licenciada en Psicología, asesora de lactancia e integrante del Grupo de Trabajo de Lactancia Materna de la Sociedad de Pediatría Filial San Juan, en contacto con DIARIO DE CUYO. Muchos de los mitos y desinformación proviene de costumbres y prácticas antiguas que se sostuvieron con el paso del tiempo; por eso es importante poner en valor la información real en pos del bienestar del recién nacido y su madre.

La leche materna representa el alimento ideal para el recién nacido por su composición, adaptada a las necesidades del organismo humano. "Es lo que la naturaleza nos ha brindado para la vida. Se absorben todos los nutrientes y sigue siendo el mejor alimento para el bebé. La fórmula intenta imitarla y, cuando es necesaria, es un buen recurso, pero la lactancia es un proceso biológico y también cultural", señaló la profesional.

Mariana Maurin, licenciada en Psicología, asesora de lactancia e integrante del Grupo de Trabajo de Lactancia Materna de la Sociedad de Pediatría Filial San Juan

Los beneficios, agregó, alcanzan tanto a los niños como a las madres. En los bebés fortalece el sistema inmunológico, aporta nutrientes y factores bioactivos durante toda la lactancia y favorece el desarrollo. En las mujeres ayuda a la recuperación posparto, reduce el riesgo de distintas enfermedades y también contribuye al bienestar emocional, incluso disminuyendo la posibilidad de desarrollar depresión posparto.

"La lactancia es un acto de cuidado que alimenta, protege y conecta. Es nutrición, pero al mismo tiempo fortalece el vínculo entre la madre y el bebé. Es salud para ambos y también un apoyo para toda la familia" , resumió Maurin.

Mitos sobre lactancia materna que todavía persisten

Pese a la amplia evidencia científica disponible, todavía circulan creencias que dificultan el sostenimiento de la lactancia.

“Tengo poca leche”

Uno de los mitos más frecuentes es creer que una madre produce poca leche. Según explicó Maurin, en la mayoría de los casos las mujeres generan la cantidad que su bebé necesita y las dificultades suelen estar relacionadas con un mal agarre o con expectativas poco realistas sobre la lactancia.

“Si el bebé llora es porque la leche no lo alimenta”

Hay un sector generacional que asegura que el llanto del bebé después de amamantarse es porque se queda con hambre o la leche no lo alimenta. Es importante tener en cuenta que el llanto de un bebé puede ser por múltiples factores, como necesidad de contacto, sueño, incomodidad, algún malestar físico o simplemente usa el llanto como una forma de comunicarse.

"Después de los seis meses la leche materna ya no alimenta"

La evidencia científica demuestra exactamente lo contrario: la leche materna continúa aportando nutrientes, defensas y factores bioactivos durante todo el tiempo que dure la lactancia, complementando la alimentación del niño.

“No podes amamantar si estrás enferma o tomando remedios”

Es una creencia popular que se va transmitiendo. La realidad es que en la mayoría de las enfermedades comunes no sólo pueden seguir amamantando, sino que hacerlo ayuda a proteger al bebé gracias al paso de anticuerpos a través de la leche. Del mismo modo, numerosos medicamentos son compatibles con la lactancia, por lo que siempre es importante consultar con profesionales capacitados antes de interrumpirla.

A esas falsas creencias se suman recomendaciones antiguas sobre los horarios para amamantar. "Todavía hay quienes dicen que el bebé debe tomar cada dos o tres horas durante diez minutos en cada pecho. Hoy sabemos que la lactancia debe ser a libre demanda. Un bebé puede pedir el pecho cada una hora y eso es completamente normal porque la leche materna se digiere rápidamente", explicó Maurin.

Lactancia materna y un trabajo sostenido en San Juan

El Grupo de Trabajo de Lactancia Materna de la Sociedad de Pediatría Filial San Juan nació a comienzos de 2024 como un espacio interdisciplinario integrado por profesionales de Neonatología, Tocoginecología, Medicina Familiar, Nutrición, Psicología y Puericultura. Desde entonces desarrolla capacitaciones, actividades comunitarias y campañas de difusión para acercar información confiable basada en evidencia científica.

Entre los proyectos en donde tienen participación, desde el grupo apoyan e impulsan la creación del Banco de LecheHumana en San Juan, una iniciativa que está llevando adelante la doctora Cecilia Olivares. En ese contexto, varias integrantes del grupo cursan actualmente una diplomatura en manipulación y procesamiento de leche humana para estar preparadas cuando el proyecto se concrete.

"Trabajamos todo el año con profundo compromiso porque acompañar la lactancia es una inversión en la salud presente y futura de la población. No se trata solo de mejorar indicadores, sino de construir una cultura que valore, proteja y acompañe la lactancia como un derecho de los niños y una responsabilidad compartida por toda la sociedad", concluyó Maurin.