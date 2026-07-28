Llega la época de mayor circulación viral y tener el calendario al día es la mejor defensa médica.

Vacunación de invierno en Argentina: quiénes deben aplicarse la dosis contra la gripe y el COVID-19

La estrategia sanitaria más efectiva y económica para evitar complicaciones graves, internaciones hospitalarias y muertes durante los meses más fríos del año es la inmunización oportuna. Contar con las vacunas al día reduce drásticamente el impacto de las enfermedades estacionales en el sistema de salud argentino y genera una barrera de protección comunitaria indispensable.

Los virus mutan y circulan con fuerza, por lo que las dosis anuales actualizadas son la herramienta fundamental para entrenar a nuestro sistema inmunológico a tiempo.