Vacunación de invierno en Argentina: quiénes deben aplicarse la dosis contra la gripe y el COVID-19

La estrategia sanitaria más efectiva y económica para evitar complicaciones graves, internaciones hospitalarias y muertes durante los meses más fríos del año es la inmunización oportuna. Contar con las vacunas al día reduce drásticamente el impacto de las enfermedades estacionales en el sistema de salud argentino y genera una barrera de protección comunitaria indispensable.
Los virus mutan y circulan con fuerza, por lo que las dosis anuales actualizadas son la herramienta fundamental para entrenar a nuestro sistema inmunológico a tiempo.
¿Quiénes deben priorizar la aplicación de las vacunas de invierno?
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Antigripal obligatoria y gratuita: Destinada de forma prioritaria y sin costo a embarazadas en cualquier trimestre de gestación, puérperas hasta el décimo día postparto, niños de entre 6 y 24 meses de edad, adultos mayores de 65 años, personal estratégico de salud, y personas de entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo asociados (como patologías cardíacas crónicas, enfermedades respiratorias graves, insuficiencia renal, diabetes o inmunodepresión).
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Refuerzos contra el COVID-19 actualizados: Especialmente recomendados para mayores de 50 años, personas gestantes y pacientes con comorbilidades crónicas para mantener altos niveles de anticuerpos circulantes frente a las nuevas variantes.
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Sin orden médica previa para grupos clave: En la gran mayoría de los vacunatorios, hospitales públicos y centros de atención primaria (CAPS) del país, los grupos de riesgo pueden concurrir directamente presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) y su carnet de vacunación para recibir las dosis correspondientes de manera rápida y gratuita.
Por qué la prevención salva vidas
Demorar la aplicación de las vacunas o subestimar el impacto de la gripe común y el COVID-19 en invierno expone innecesariamente a los sectores más frágiles de la sociedad. Acercarse al vacunatorio más cercano a tu domicilio antes de que se profundice la ola polar es un acto de responsabilidad individual que impacta directamente en el bienestar de toda la comunidad.