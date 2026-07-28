    • 28 de julio de 2026 - 12:19

    Virus respiratorios en invierno: guía definitiva para prevenir la gripe y la bronquiolitis en casa

    Ante el aumento de las bajas temperaturas, los casos de gripe y bronquiolitis se disparan en la Argentina.

    Virus respiratorios en invierno: guía definitiva para prevenir la gripe y la bronquiolitis en casa

    Virus respiratorios en invierno: guía definitiva para prevenir la gripe y la bronquiolitis en casa

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    Por Sofía Hache

    Las bajas temperaturas llegaron a la Argentina y, con ellas, el incremento ineludible en la circulación de virus respiratorios estacionales. Entre ellos destacan la gripe (influenza), el virus sincicial respiratorio (VSR) —principal causante de la bronquiolitis en lactantes— y otros patógenos que afectan directamente las vías aéreas superiores e inferiores.

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    Para evitar la saturación de las guardias médicas, que históricamente colapsan en esta época del año, y proteger a los grupos más vulnerables —como los niños menores de cinco años, las embarazadas y los adultos mayores—, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de aplicar medidas de prevención cotidianas de manera estricta.

    ¿Cuáles son las medidas clave para evitar el contagio de virus de invierno?

    • Ventilación cruzada diaria: Aunque las temperaturas exteriores sean muy bajas, es fundamental abrir puertas y ventanas unos centímetros varias veces al día de forma cruzada. Esto permite la renovación constante del aire y reduce drásticamente la concentración viral acumulada en espacios cerrados como aulas, oficinas y hogares.

    • Higiene constante de manos: Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente al volver de la calle, después de usar el transporte público, antes de cocinar o comer, y tras sonarte la nariz. En su defecto, utilizá alcohol en gel o en líquido al 70%.

    • Etiqueta tos: Al toser o estornudar, hacelo siempre sobre el pliegue del codo o utilizá un pañuelo descartable que debés desechar de inmediato en un cesto cerrado. Esto frena la dispersión instantánea de gotitas infectadas en el aire.

    • Cero automedicación: Nunca consumas medicamentos analgésicos, antifebriles o antibióticos sin receta médica previa. Tomar fármacos por cuenta propia puede enmascarar los síntomas reales de una patología grave y dificultar un diagnóstico médico temprano.

    ¿Cuándo es una urgencia médica?

    Es fundamental estar atentos a los signos de alarma en los más chicos y en adultos mayores. En los bebés, la respiración rápida, el hundimiento de las costillas al respirar, la irritabilidad extrema, rechazo al alimento o coloración azulada en los labios son motivos de consulta inmediata en la guardia más cercana. No esperes a que empeoren los síntomas; la detección temprana salva vidas.

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