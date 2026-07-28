Ante el aumento de las bajas temperaturas, los casos de gripe y bronquiolitis se disparan en la Argentina.

Virus respiratorios en invierno: guía definitiva para prevenir la gripe y la bronquiolitis en casa

Las bajas temperaturas llegaron a la Argentina y, con ellas, el incremento ineludible en la circulación de virus respiratorios estacionales. Entre ellos destacan la gripe (influenza), el virus sincicial respiratorio (VSR) —principal causante de la bronquiolitis en lactantes— y otros patógenos que afectan directamente las vías aéreas superiores e inferiores.

Para evitar la saturación de las guardias médicas, que históricamente colapsan en esta época del año, y proteger a los grupos más vulnerables —como los niños menores de cinco años, las embarazadas y los adultos mayores—, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de aplicar medidas de prevención cotidianas de manera estricta.