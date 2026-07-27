    • 27 de julio de 2026 - 16:54

    Por qué no debes compartir el cortaúñas: las peligrosas enfermedades que puedes contraer

    El cortaúñas es un utensilio esencial en la higiene personal, pero compartirlo con otras personas puede representar un grave riesgo para la salud.

    El cortauñas puede convertirse en un foco de contaminación y en un vehículo para la transmisión de diversos patógenos.-

    El cortauñas puede convertirse en un foco de contaminación y en un vehículo para la transmisión de diversos patógenos.-

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Compartir el cortaúñas puede parecer una práctica inofensiva e intrascendente dentro del hogar o con allegados. Sin embargo, este utensilio de higiene personal puede convertirse en un foco de contaminación y en un vehículo para la transmisión de diversos patógenos, ya que las manos y los pies son zonas propensas a albergar microorganismos como bacterias y virus.

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    Qué enfermedades se pueden transmitir al compartir el cortaúñas

    Al utilizar un instrumento que ha estado en contacto con la piel, uñas o fluidos de otra persona, se incrementan de forma considerable las probabilidades de contraer distintas infecciones:

    Infecciones por hongos (onicomicosis): Los hongos prosperan en ambientes cálidos y húmedos, como los que se encuentran frecuentemente en las uñas de los pies o de las manos. Si una persona con micosis utiliza el cortaúñas, este queda impregnado de esporas capaces de propagar la afección, caracterizada por el engrosamiento, la decoloración o la fragmentación de las uñas.

    Infecciones bacterianas (paroniquia): Las bacterias, como el Staphylococcus aureus, pueden ingresar fácilmente a través de pequeños cortes, padrastros o heridas casi invisibles en la piel cuando se emplea un instrumento contaminado, desatando inflamación, dolor e infecciones alrededor de la uña.

    Herpes simple: Aunque es menos frecuente, el virus del herpes simple puede transmitirse mediante un cortaúñas si una persona con una infección activa lo utiliza y otra lo comparte sin una correcta desinfección previa. Este virus genera úlceras y ampollas dolorosas en la piel y mucosas, afectando comúnmente labios o genitales.

    Virus del Papiloma Humano (VPH): En determinados casos, el uso compartido de elementos de corte e higiene personal eleva el riesgo de contagio de este virus, asociado a la aparición de verrugas.

    Recomendaciones y prevención

    Ante los riesgos sanitarios expuestos, los especialistas y autoridades de salud enfatizan la importancia de adoptar medidas preventivas básicas:

    Uso individual: Evitar por completo el intercambio de objetos de higiene personal. Lo ideal es que cada miembro de la familia cuente con su propio cortaúñas.

    Desinfección constante: Limpiar y desinfectar regularmente el instrumento utilizando alcohol isopropílico u otras soluciones antimicrobianas para minimizar cualquier rastro de microorganismos y reducir drásticamente las probabilidades de infección.

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