Por qué no debes compartir el cortaúñas: las peligrosas enfermedades que puedes contraer

Compartir el cortaúñas puede parecer una práctica inofensiva e intrascendente dentro del hogar o con allegados. Sin embargo, este utensilio de higiene personal puede convertirse en un foco de contaminación y en un vehículo para la transmisión de diversos patógenos, ya que las manos y los pies son zonas propensas a albergar microorganismos como bacterias y virus.

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Al utilizar un instrumento que ha estado en contacto con la piel, uñas o fluidos de otra persona, se incrementan de forma considerable las probabilidades de contraer distintas infecciones:

Infecciones por hongos (onicomicosis): Los hongos prosperan en ambientes cálidos y húmedos, como los que se encuentran frecuentemente en las uñas de los pies o de las manos. Si una persona con micosis utiliza el cortaúñas, este queda impregnado de esporas capaces de propagar la afección, caracterizada por el engrosamiento, la decoloración o la fragmentación de las uñas.

Infecciones bacterianas (paroniquia): Las bacterias, como el Staphylococcus aureus, pueden ingresar fácilmente a través de pequeños cortes, padrastros o heridas casi invisibles en la piel cuando se emplea un instrumento contaminado, desatando inflamación, dolor e infecciones alrededor de la uña.

Herpes simple: Aunque es menos frecuente, el virus del herpes simple puede transmitirse mediante un cortaúñas si una persona con una infección activa lo utiliza y otra lo comparte sin una correcta desinfección previa. Este virus genera úlceras y ampollas dolorosas en la piel y mucosas, afectando comúnmente labios o genitales.

Virus del Papiloma Humano (VPH): En determinados casos, el uso compartido de elementos de corte e higiene personal eleva el riesgo de contagio de este virus, asociado a la aparición de verrugas.

Recomendaciones y prevención

Ante los riesgos sanitarios expuestos, los especialistas y autoridades de salud enfatizan la importancia de adoptar medidas preventivas básicas:

Uso individual: Evitar por completo el intercambio de objetos de higiene personal. Lo ideal es que cada miembro de la familia cuente con su propio cortaúñas.

Desinfección constante: Limpiar y desinfectar regularmente el instrumento utilizando alcohol isopropílico u otras soluciones antimicrobianas para minimizar cualquier rastro de microorganismos y reducir drásticamente las probabilidades de infección.