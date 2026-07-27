    • 27 de julio de 2026 - 16:38

    Hervir albahaca, romero y limón: para qué sirve este truco casero y por qué lo recomiendan

    Cada vez más hogares prueban hervir albahaca, romero y limón para perfumar ambientes sin químicos ni aerosoles.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En muchos hogares argentinos crece la búsqueda de alternativas naturales para perfumar y despejar ambientes. La práctica de hervir albahaca, romero y limón se instaló como truco casero por su sencillez y bajo costo. Con pocos ingredientes cotidianos se consigue una fragancia fresca y un efecto neutralizador de olores sin químicos industriales ni aerosoles comerciales.

    Leé además

    El cortauñas puede convertirse en un foco de contaminación y en un vehículo para la transmisión de diversos patógenos.-

    Por qué no debes compartir el cortaúñas: las peligrosas enfermedades que puedes contraer

    Por Redacción Diario de Cuyo
    poner cascaras de huevos con vinagre: para que sirve y por que lo recomiendan

    Poner cáscaras de huevos con vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Para qué sirve este vapor aromático

    El principal beneficio es neutralizar olores intensos, sobre todo los que quedan tras cocinar o en estancias poco ventiladas. El vapor actúa como un difusor natural y el aroma genera sensación de limpieza y frescura. Es una opción más saludable para quienes prefieren evitar perfumes sintéticos y buscan soluciones económicas y sustentables.

    Cómo prepararla paso a paso

    Al hervir albahaca, romero y limón se liberan aceites esenciales que viajan con el vapor y perfuman los ambientes. Para hacerlo, colocá cáscaras limpias de limón, ramas de romero y hojas de albahaca en una olla, cubrís con agua y llevás a hervor. Mantenela 15 minutos y agregá agua si se evapora.

    La eficacia se explica por los compuestos: la cáscara aporta limoneno, el romero desprende cineol y pineno, y la albahaca suma linalool y eugenol. Estos componentes, presentes en aceites esenciales, modifican la percepción olfativa y ayudan a enmascarar o eliminar malos olores. El calor facilita su evaporación y permite una difusión más homogénea por la casa.

    Un par de recomendaciones prácticas: no dejes la olla sin supervisión, mantené el fuego medio-bajo después del hervor y ventilá en caso de quemado. Si tenés mascotas o alérgicos en casa, arrancá con un rato breve para evaluar reacciones. Podés variar las cáscaras (naranja, pomelo) o agregar clavo para notas más cálidas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    San Juan capacitará a cuidadores de personas mayores

    San Juan abre un ciclo para cuidadores de personas mayores y así se puede participar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ni bicicleta ni gimnasio: el mejor ejercicio para cuidar el corazón y mejorar la circulación.

    Ni bicicleta ni gimnasio: el mejor ejercicio para cuidar el corazón, según los médicos

     CANME prepara el lanzamiento de un aceite de CBD al 10% en envases de 30 mililitros, destinado especialmente a tratamientos de uso prolongado.

    San Juan lanzará un aceite de cannabis medicinal de 30 ml: cuándo estará disponible

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La OMS incorporó por primera vez una recomendación formal sobre actividad social y señaló que puede retrasar hasta cinco años el inicio de la demencia.

    Cuáles son los nuevos factores de riesgo que alertan a la ciencia sobre la demencia

    Por Redacción Diario de Cuyo