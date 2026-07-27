Poner cáscaras de huevos con vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El truco de cáscaras de huevos con vinagre libera calcio y otros minerales, y sirve para reforzar macetas y huertas de forma económica.

La cáscara de huevo con vinagre se convirtió en uno de los fertilizantes caseros más populares entre quienes tienen huerta o jardín. Con solo dos ingredientes que suelen terminar en la basura, es posible preparar una mezcla que aporta calcio al suelo y ayuda a fortalecer las plantas de forma económica y sostenible.

Cómo preparar un fertilizante con cáscara de huevo y vinagre El procedimiento es muy simple. Primero hay que lavar y secar bien las cáscaras de huevo. Luego se las puede triturar o procesar hasta obtener trozos pequeños y colocarlas en un frasco de vidrio. Después, se cubren con vinagre blanco y se deja reposar entre 24 y 48 horas.

Durante ese tiempo aparecerán burbujas, una señal de que el ácido acético del vinagre está reaccionando con el carbonato de calcio de las cáscaras. Una vez finalizado el proceso, solo queda colar el líquido y diluirlo con agua antes de utilizarlo para regar las plantas.

Qué beneficios aporta la mezcla entre cáscaras de huevo y vinagre La principal ventaja de este preparado es que el calcio de la cáscara se vuelve más fácil de absorber para las plantas gracias a la reacción química con el vinagre. Además, puede resultar beneficioso para especies que prefieren suelos más ácidos, como las hortensias o los arándanos. También es una alternativa sustentable que permite reutilizar residuos de cocina y disminuir el uso de fertilizantes comerciales.