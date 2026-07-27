San Juan lanzará un aceite de cannabis medicinal de 30 ml: cuándo estará disponible

San Juan ampliará la oferta provincial de cannabis medicinal con un nuevo aceite de CBD al 10% en envases de 30 mililitros. La presentación fue pensada para pacientes que necesitan tratamientos prolongados y podría comenzar a venderse dentro de los próximos 15 o 20 días, una vez completadas las autorizaciones sanitarias pendientes.

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El producto ya fue fabricado y acondicionado por Cannabis Medicinal Sociedad del Estado ( CANME ). Según explicó su presidente, Gonzalo Campos, solo resta concluir los controles administrativos de la División Farmacia y recibir la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud para iniciar la distribución.

Una vez aprobado, los frascos serán enviados a la droguería Cofarm y desde allí se distribuirán en aproximadamente 150 farmacias ubicadas en distintos departamentos de San Juan , el mismo circuito utilizado actualmente para la presentación de 10 mililitros.

La decisión de fabricar un frasco de mayor contenido surgió a partir de pedidos realizados por médicos y familiares de pacientes que utilizan cannabis medicinal de manera continua, especialmente en casos de epilepsia refractaria .

Hasta ahora, quienes necesitan dosis elevadas o tratamientos mensuales prolongados deben adquirir varios envases de 10 mililitros. El nuevo formato permitirá concentrar el tratamiento en un solo frasco, simplificar la compra y reducir el gasto mensual de las familias.

Actualmente, el aceite elaborado por la empresa provincial se comercializa únicamente en la presentación de 10 mililitros, cuyo precio ronda los $28.500, aunque el monto se actualiza periódicamente. CANME todavía no comunicó el valor definitivo del nuevo producto.

Desde la compañía anticiparon que el aceite de 30 mililitros costaría entre un 20% y un 25% menos que productos similares disponibles en el mercado, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes dependen de este tipo de tratamientos.

Tendrá cobertura de la Obra Social Provincia

Otra de las definiciones importantes es que la nueva presentación será incorporada al vademécum de la Obra Social Provincia. De esta manera, los afiliados podrán acceder a la cobertura que actualmente se aplica sobre el frasco más pequeño.

La cobertura vigente está orientada principalmente a pacientes con epilepsia refractaria. Paralelamente, CANME mantiene conversaciones con la OSP para que el beneficio pueda extenderse a otras patologías que cuenten con indicación de cannabis medicinal.

La ampliación dependerá de las evaluaciones médicas, administrativas y sanitarias correspondientes. Por lo tanto, el lanzamiento del envase de 30 mililitros no significa que todas las patologías quedarán cubiertas de manera automática, sino que continuará utilizándose bajo indicación profesional y dentro de las condiciones definidas por la obra social.

CANME busca ampliar su producción

El lanzamiento se produce en medio de un proceso de transformación de CANME. Además de mantener su producción de cannabis medicinal, la empresa estatal trabaja para ampliar su actividad y avanzar en la elaboración de otros medicamentos destinados al sistema sanitario provincial.

La iniciativa busca aprovechar la infraestructura y la experiencia técnica acumulada para fortalecer la producción pública de medicamentos en San Juan. En ese marco, la presentación de 30 mililitros representa una mejora concreta para los pacientes que ya utilizan el aceite provincial y necesitan sostener el tratamiento durante períodos extensos.

Aunque el producto se encuentra listo, su llegada a las farmacias dependerá de la finalización de los controles sanitarios. La estimación brindada por la empresa es que pueda comenzar a comercializarse entre mediados y fines de agosto, siempre que no surjan demoras en la autorización.