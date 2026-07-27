Encontraron al hombre de 43 años que era intensamente buscado en San Juan

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Luego de varias horas de incertidumbre y un intenso operativo desplegado por las fuerzas de seguridad, Mario Daniel Álvarez, de 43 años, fue encontrado sano y salvo. La confirmación llegó este domingo a través del programa provincial San Juan Te Busca, que informó oficialmente el hallazgo del hombre que era buscado desde el viernes 24 de julio.

La desaparición de Álvarez había motivado la activación del protocolo de búsqueda de personas extraviadas y una amplia difusión de sus datos personales y características físicas para solicitar la colaboración de la comunidad. La búsqueda era coordinada por el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.