    • 27 de julio de 2026 - 07:15

    Encontraron al hombre de 43 años que era intensamente buscado en San Juan

    El programa provincial San Juan Te Busca confirmó el hallazgo de Mario Daniel Álvarez.

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    Luego de varias horas de incertidumbre y un intenso operativo desplegado por las fuerzas de seguridad, Mario Daniel Álvarez, de 43 años, fue encontrado sano y salvo. La confirmación llegó este domingo a través del programa provincial San Juan Te Busca, que informó oficialmente el hallazgo del hombre que era buscado desde el viernes 24 de julio.

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    La desaparición de Álvarez había motivado la activación del protocolo de búsqueda de personas extraviadas y una amplia difusión de sus datos personales y características físicas para solicitar la colaboración de la comunidad. La búsqueda era coordinada por el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

    Con el hallazgo de Álvarez, las autoridades dieron por concluido el operativo y agradecieron el compromiso de la ciudadanía, que colaboró compartiendo la publicación oficial y aportando información durante las horas en que permaneció desaparecido.

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