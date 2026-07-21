    • 21 de julio de 2026 - 08:09

    Investigan un brutal ataque en La Bebida: un hombre lucha por su vida tras recibir un martillazo en la cabeza

    La víctima, de 46 años, permanece internada en terapia intensiva con un grave traumatismo de cráneo. La Policía busca a cuatro sospechosos que escaparon tras la agresión.

    El hombre se encuentra en estado crítico en el Hospital Rawson.&nbsp;

    El hombre se encuentra en estado crítico en el Hospital Rawson. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia y la Policía de San Juan investigan un violento ataque ocurrido en el barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida, Rivadavia, donde un hombre de 46 años fue salvajemente golpeado por una patota y terminó internado en estado crítico luego de recibir un martillazo en la cabeza. Los cuatro presuntos agresores permanecen prófugos.

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    El hombre fue identificado como Roberto Daniel Zamora, de 46 años. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, fue interceptado por cuatro hombres que comenzaron a agredirlo con golpes de puño y patadas, dejándolo en una clara situación de inferioridad.

    Según declaró su esposa ante los investigadores, en medio de la golpiza uno de los atacantes tomó un martillo y le aplicó un fuerte golpe en la frente, provocándole lesiones de extrema gravedad.

    Tras el ataque, Zamora fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga y, debido a la gravedad de su cuadro, posteriormente derivado al Hospital Rawson, donde ingresó minutos antes de las 22.

    El parte médico indicó que presenta traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, hundimiento de cráneo en la región frontal y múltiples politraumatismos, por lo que continúa internado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.

    Mientras el hombre permanece hospitalizado, personal policial trabaja para identificar y detener a los cuatro sospechosos, quienes escaparon tras la agresión y hasta el momento permanecen prófugos. Los investigadores aún no lograron establecer cuál fue el motivo del ataque y analizan distintas hipótesis para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

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