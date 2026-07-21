Tragedia en Rawson: Fiscalía pidió que talleres mecánicos y testigos aporten datos para esclarecer el caso

La investigación por la muerte de una mujer atropellada durante la madrugada del lunes en Rawson dio un giro en las últimas horas. La Justicia ordenó la liberación de los dos hombres que habían sido detenidos inicialmente, luego de que nuevas pericias y otros elementos de prueba sembraran serias dudas sobre su participación en el hecho . Mientras tanto, la búsqueda del verdadero conductor continúa.

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El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, explicó que los dos sospechosos fueron detenidos pocos minutos después del siniestro porque los primeros testimonios hablaban de un automóvil blanco, compatible con el vehículo en el que circulaban. Sin embargo, con el avance de la investigación comenzaron a surgir inconsistencias.

"Las pericias marcaron un cotejo parcial entre la pieza automotriz hallada en el lugar del siniestro y el vehículo secuestrado", señaló el fiscal. "Las pericias marcaron un cotejo parcial entre la pieza automotriz hallada en el lugar del siniestro y el vehículo secuestrado", señaló el fiscal.

A eso se sumó una prueba que resultó determinante: los dos hombres habían llamado al CISEM unos 20 minutos antes del accidente, desde la zona de El Médano, en Pocito, para pedir asistencia porque su vehículo no arrancaba tras sufrir un desperfecto mecánico.

El fiscal aclaró que los dos hombres no quedaron completamente desvinculados de la causa, ya que aún restan nuevas pericias sobre el automóvil. No obstante, remarcó que el análisis de las cámaras de seguridad detectó diferencias entre el vehículo captado tras el atropello y el que había sido secuestrado . "El vehículo observado en las cámaras presenta pequeñas diferencias en la pintura respecto del automóvil secuestrado. Por eso hoy tienen el beneficio de la duda", indicó.

La investigación apunta al verdadero responsable

Ahora, la Fiscalía concentra todos sus esfuerzos en identificar al conductor que atropelló a la mujer y escapó sin detenerse a asistirla. Grassi confirmó que durante este martes continuarán revisando cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el recorrido del vehículo.

No obstante, advirtió que la investigación enfrenta dificultades porque el hecho ocurrió en medio de condiciones climáticas adversas. "La lluvia, la oscuridad y la escasa iluminación de la zona no permitieron obtener imágenes con la calidad que esperábamos para individualizar el vehículo", explicó.

El pedido a la comunidad

Ante la falta de pistas concluyentes, el fiscal pidió la colaboración de la población y especialmente de talleres mecánicos y comercios vinculados al rubro automotor. Solicitó que cualquier persona que tenga información sobre un Chevrolet Corsa Classic blanco con daños recientes la comunique al 911 o directamente a la UFI de Delitos Especiales.

"Nos preocupa que el autor no se haya presentado ante la Justicia. Esa conducta agrava su situación procesal y existe el riesgo de que intente ocultar o modificar el vehículo para eliminar pruebas", advirtió. "Nos preocupa que el autor no se haya presentado ante la Justicia. Esa conducta agrava su situación procesal y existe el riesgo de que intente ocultar o modificar el vehículo para eliminar pruebas", advirtió.

La Fiscalía sostiene que el automóvil continúa siendo la principal evidencia para identificar al responsable del atropello fatal y confía en que el análisis de nuevas cámaras y los aportes de la comunidad permitan esclarecer el caso.