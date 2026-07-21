    • 21 de julio de 2026 - 12:57

    Motochorros asesinaron a un policía federal para robarle la moto en Loma Hermosa

    Cristian Alberto Gerez, de 36 años, estaba de franco cuando dos delincuentes lo balearon; el brutal ataque quedó registrado en video.

    El impactante video del crimen de un policía federal

    El impactante video del crimen de un policía federal

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un cabo de la Policía Federal Argentina fue asesinado a tiros por dos motochorros que lo interceptaron para robarle la motocicleta en Loma Hermosa, partido bonaerense de Tres de Febrero. La víctima fue identificada como Cristian Alberto Gerez, de 36 años, y el violento crimen quedó registrado por una cámara de seguridad.

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    Efectivos policiales fueron hasta el lugar del hecho. 

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    El ataque ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 20.20, sobre calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Gabino Ezeiza y Río Bermejo. Gerez se encontraba de franco y circulaba en su moto cuando los delincuentes se colocaron a su lado y lo obligaron a detenerse.

    La grabación muestra que ambos asaltantes llevaban cascos. El acompañante descendió armado, mientras el policía bajó de su vehículo y comenzó a retroceder con las manos levantadas. El ladrón lo persiguió para quitarle sus pertenencias y, cuando Gerez intentó extraer su arma reglamentaria, le efectuó al menos dos disparos.

    ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR.

    El impactante video muestra el momento en que dos motochorros interceptaron y asesinaron al cabo de la Policía Federal Cristian Alberto Gerez para robarle su motocicleta. (Video vía X: @24conurbano)

    Tras efectuar los disparos, el agresor tomó la moto del efectivo y escapó junto a su cómplice. El bolso que le había sustraído quedó abandonado sobre la calle, mientras la víctima cayó gravemente herida sobre el asfalto.

    Vecinos alertaron al 911 y efectivos de la Comisaría 5ª de Tres de Febrero llegaron al lugar. Posteriormente, personal del SAME constató que Gerez ya no presentaba signos vitales. Las cámaras de seguridad son analizadas para establecer la identidad de los atacantes y reconstruir la ruta que utilizaron para escapar.

    La víctima era oriunda de Santiago del Estero, residía en la ciudad bonaerense de San Martín y trabajaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la PFA, donde cumplía tareas relacionadas con infraestructura de telecomunicaciones, fibra óptica y sistemas de interconexión de la fuerza.

    La investigación quedó en manos de la Fiscalía N.º 1 del Departamento Judicial de San Martín. Fuentes del caso señalaron que los autores podrían ser menores de edad, por lo que también intervienen funcionarios del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

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