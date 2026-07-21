Con su moto arrastró a un anciano de 80 años media cuadra para robarle el celular y $18.000

Un hombre, Adrián Eduardo Guzmán, de 36 años , fue condenado a cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo tras protagonizar un violento robo en el que arrastró con su motocicleta a un jubilado de 80 años durante casi media cuadr a para escapar con un celular y 18.000 pesos .

Un sanjuanino fue detenido tras intentar robar una moto en pleno centro de San Juan

El hecho ocurrió el 17 de julio, cerca de las 12.45, sobre la vereda de calle 25 de Mayo , a pocos metros de la esquina con Jujuy . Según la investigación de la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi , el anciano hablaba por teléfono cuando fue sorprendido desde atrás por el delincuente.

El atacante le arrebató un Samsung A14 y, al mismo tiempo, le sacó del bolsillo de la campera $18.000. La víctima intentó evitar el robo y forcejeó con el ladrón , quien logró subirse a una motocicleta Motomel 110 cc para huir .

Sin embargo, el hombre de 80 años volvió a sujetarlo en un intento desesperado por recuperar sus pertenencias. Lejos de detenerse, el delincuente aceleró y arrastró al anciano durante casi media cuadra, provocándole escoriaciones en ambas piernas . La víctima debió recibir atención médica de urgencia y fue asistida por personal del servicio de emergencias.

La fuga del ladrón terminó de manera inesperada cuando la cadena de la motocicleta se salió del sistema de tracción. Guzmán continuó escapando a pie, empujando el rodado por calle Aberastain, mientras el jubilado lo perseguía a los gritos de "¡Al ladrón, agárrenlo!".

Varios transeúntes se sumaron a la persecución. En su intento por escapar, el acusado abandonó la motocicleta, el casco y una mochila, pero finalmente fue reducido mediante una aprehensión civil sobre calle Pedro Echagüe, hasta la llegada de la Policía.

Durante el palpado de urgencia, los efectivos recuperaron el celular Samsung y los $18.000 que habían sido robados minutos antes.

En una audiencia de juicio abreviado, la defensa acordó con la Fiscalía una condena de cinco meses de prisión efectiva por el delito de robo, pena que el juez homologó. Guzmán permanecerá detenido para cumplir la sentencia.