    • 18 de julio de 2026 - 22:02

    Le robaron la moto mientras trabajaba: la había comprado hace apenas dos meses

    El robo ocurrió el martes 14 de julio, en pleno horario laboral, en inmediaciones de Ignacio de la Roza y Catamarca. La familia de la víctima pide ayuda para recuperar el rodado, que había adquirido a principios de mayo tras vender un auto.

    moto
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La inseguridad volvió a golpear a una familia sanjuanina. Mientras cumplía con su jornada laboral en las oficinas de OSSE, un trabajador, Darío Carrizo, sufrió el robo de la moto que utilizaba para movilizarse todos los días. El vehículo había sido comprado hacía apenas dos meses y, según su esposa, estaba "como nuevo".

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    El hecho ocurrió el pasado martes 14 de julio, entre las 7 y las 14, horario en el que el hombre se encontraba trabajando. Al salir, descubrió que delincuentes se habían llevado la motocicleta, que estaba estacionada en las inmediaciones de Ignacio de la Roza y Catamarca, en pleno centro sanjuanino.

    La habían comprado con la venta de un auto

    La esposa de la víctima contó a este diario que la moto había sido adquirida a principios de mayo de este año gracias al dinero obtenido por la venta de un automóvil familiar.

    "La compramos con la venta de un auto que teníamos. Estaba como nueva", relató al solicitar la difusión del caso con la esperanza de poder recuperarla.

    Desde entonces, la familia inició una búsqueda a través de las redes sociales y apeló a la solidaridad de los sanjuaninos para obtener cualquier dato que permita dar con el rodado.

    Cómo es la moto robada

    La motocicleta sustraída tiene las siguientes características:

    • Marca: Keller.
    • Color: Roja.
    • Asiento: Negro.
    • Patente: A08 ODHR.

    La familia solicita que cualquier persona que haya visto la moto o tenga información sobre su paradero se comunique al 264 699-0732.

    Mientras tanto, continúan con la esperanza de recuperar un vehículo que representó un importante esfuerzo económico y que era fundamental para los traslados diarios del trabajador.

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    Flayer compartido por la familia.

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