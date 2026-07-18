Le robaron la moto mientras trabajaba: la había comprado hace apenas dos meses

El robo ocurrió el martes 14 de julio, en pleno horario laboral, en inmediaciones de Ignacio de la Roza y Catamarca. La familia de la víctima pide ayuda para recuperar el rodado, que había adquirido a principios de mayo tras vender un auto.

La inseguridad volvió a golpear a una familia sanjuanina. Mientras cumplía con su jornada laboral en las oficinas de OSSE, un trabajador, Darío Carrizo, sufrió el robo de la moto que utilizaba para movilizarse todos los días. El vehículo había sido comprado hacía apenas dos meses y, según su esposa, estaba "como nuevo".

El hecho ocurrió el pasado martes 14 de julio, entre las 7 y las 14, horario en el que el hombre se encontraba trabajando. Al salir, descubrió que delincuentes se habían llevado la motocicleta, que estaba estacionada en las inmediaciones de Ignacio de la Roza y Catamarca, en pleno centro sanjuanino.

La habían comprado con la venta de un auto La esposa de la víctima contó a este diario que la moto había sido adquirida a principios de mayo de este año gracias al dinero obtenido por la venta de un automóvil familiar.

"La compramos con la venta de un auto que teníamos. Estaba como nueva", relató al solicitar la difusión del caso con la esperanza de poder recuperarla.

Desde entonces, la familia inició una búsqueda a través de las redes sociales y apeló a la solidaridad de los sanjuaninos para obtener cualquier dato que permita dar con el rodado.