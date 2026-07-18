Conmoción: hallan los cuerpos de una madre y su hijo

Tras permanecer casi 15 días sin contacto, una madre y su hijo fueron hallados sin vida en su vivienda de Anillaco. La posible causa.

Hallan sin vida a una madre y a su hijo en una vivienda

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Una madre y su hijo fueron encontrados sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio El Salvador de la localidad de Anillaco, en la provincia de La Rioja, luego de que amigos alertaran a la Policía al no tener noticias de ambos desde hacía aproximadamente 15 días.

Según la información oficial, las personas cercanas intentaron comunicarse en reiteradas oportunidades y acudieron al domicilio. Al no obtener respuesta y percibir un fuerte olor a descomposición proveniente del interior de la vivienda, dieron aviso inmediato a las autoridades.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría de Anillaco, junto a Bomberos Voluntarios y en presencia de testigos, ingresaron al inmueble. En una de las habitaciones encontraron los cuerpos sin vida de ambas personas.

De acuerdo con el informe policial, los cadáveres presentaban un avanzado estado de descomposición. La Justicia intervino en el caso y ordenó las actuaciones correspondientes para determinar las causas y circunstancias de los fallecimientos.

Fuentes consultadas por NUEVA RIOJA indicaron que las víctimas eran dos personas mayores, una mujer identificada como Dora Casas de Sánchez de 87 años y un hombre, reconocido como Nicolás Sánchez de 68 años. Asimismo, señalaron que una de las principales hipótesis que se investiga es una posible intoxicación por monóxido de carbono.