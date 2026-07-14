    • 14 de julio de 2026 - 10:29

    Conmoción: hallaron muerta a una adolescente de 16 años

    La víctima fue identificada preliminarmente como Celeste G..

    Hallaron muerto a una adolescente de 16 años

    Hallaron muerto a una adolescente de 16 años

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    Una adolescente de 16 años, que era intensamente buscada en Campo Ramón, en Misiones, desde el sábado cuando se retiró de su vivienda dejando una carta manuscrita, fue hallada sin vida este lunes por un trabajador rural en una plantación, junto a un arma de fabricación casera, informó diario El Territorio. La Justicia ordenó un amplio trabajo pericial para determinar cómo ocurrió el hecho.

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    La investigación comenzó alrededor de las 7 de la mañana de este lunes, cuando un trabajador rural que se disponía a iniciar tareas de cosecha encontró el cuerpo sin vida de una adolescente en un lote ubicado a unos cuatro kilómetros de la Ruta Provincial N.º 103, en jurisdicción de Campo Ramón.

    Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría de Campo Ramón constataron el hallazgo y preservaron la escena. La víctima fue identificada preliminarmente como Celeste G. (16), quien era buscada desde el sábado luego de que su madre denunciara que se había retirado de su domicilio dejando una carta manuscrita.

    Junto al cuerpo fue hallada un arma de fabricación casera, por lo que, por disposición del Juzgado interviniente, trabajaron en el lugar especialistas de la Policía Científica, la Dirección Cibercrimen y el médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer fehacientemente las circunstancias y la mecánica del hecho.

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