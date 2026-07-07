Conmoción por la muerte de una querida figura del cine argentino

El espectáculo argentino atraviesa horas de tristeza tras confirmarse la muerte de una de las figuras más queridas del cine nacional . El artista falleció el 5 de julio de 2026, a los 77 años, y la noticia generó una profunda conmoción entre colegas , admiradores y representantes del ambiente cultural.

La despedida llegó luego de que la Asociación Argentina de Actores comunicara oficialmente su fallecimiento , destacando la autenticidad y humanidad que transmitió durante una carrera que abarcó películas , ficciones televisivas, teatro y publicidad.

Se trata de Luis Margani , un actor de trayectoria singular que, pese a haber llegado al mundo de la actuación de manera tardía, consiguió convertirse en uno de los rostros más reconocidos del cine argentino.

La historia de Margani fue poco común dentro del mundo artístico. Nacido el 4 de septiembre de 1948 en Piazza Armerina, Sicilia (Italia), llegó a la Argentina y construyó aquí una vida marcada por diferentes oficios y experiencias antes de dedicarse a la actuación.

Durante la década de 1970 tuvo un paso por la música como bajista de la banda Séptima Brigada, grupo que logró popularidad con la canción “Paco Camorra”. Sin embargo, su destino cambiaría años después, cuando una oportunidad inesperada lo acercó al cine .

Ya con más de 40 años, el director Pablo Trapero lo convocó para protagonizar el cortometraje Negocios (1995), en un encuentro que marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida.

El actor fue reconocido por su papel de Rulo en Mundo grúa. (ARCHIVO)

Luis Margani y el papel que lo convirtió en un referente

El gran reconocimiento llegó con Mundo grúa, la película dirigida por Pablo Trapero en la que interpretó a Rulo, un personaje que se convirtió en uno de los más recordados del cine argentino contemporáneo. Su trabajo en esa producción le permitió ganar el Premio Cóndor de Plata al Actor Revelación, otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, y consolidó su lugar dentro de la industria.

A partir de entonces, desarrolló una carrera extensa con participaciones en películas como La fuga, Una noche con Sabrina Love, El favor, Industria argentina, El cazador, Doble discurso y Palermo Hollywood, entre muchas otras.

Luis Margani brilló en televisión y teatro

Además del cine, Margani tuvo una presencia constante en la televisión argentina. Formó parte de ficciones como Tumberos, Resistiré, Los Roldán, Costumbres argentinas, Mujeres asesinas, Educando a Nina, Tratame bien y Viudas e hijos del rock and roll.

También tuvo un papel destacado en la serie El presidente, donde interpretó al dirigente Julio Grondona. Después, en el teatro participó en obras como El jardín de los cerezos, Casa de muñecas, Tartufo y El viejo criado, demostrando una versatilidad que le permitió interpretar personajes de distintos géneros.

Más allá de sus trabajos más conocidos, la vida de Luis Margani quedó marcada por la capacidad de reinventarse. Su llegada tardía a la actuación demostró que una carrera artística no siempre sigue un camino tradicional.