Conmoción: encontraron el cuerpo de un bebé abandonado en un cementerio

Un profundo impacto sacude a la ciudad de General Güemes, en Salta , tras el hallazgo del cuerpo de un bebé en el interior del cementerio Cristo Rey . El descubrimiento fue realizado este miércoles alrededor de las 7:30 , cuando trabajadores que ingresaban al predio encontraron al recién nacido y alertaron inmediatamente a las autoridades.

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El hecho dio origen a una investigación judicial que busca establecer qué ocurrió y determinar las circunstancias en las que el bebé llegó hasta el cementerio.

De acuerdo con la información extraoficial a la que tuvo acceso Que Pasa Salta, el bebé fue hallado sin ropa y en condiciones que son materia de pericias por parte de los investigadores.

Por el momento, no existe información oficial sobre el sexo del bebé, el tiempo que llevaba en el lugar ni las causas de su fallecimiento.

Uno de los principales interrogantes que intenta responder la investigación es si el cuerpo fue abandonado cuando el bebé ya había fallecido o si fue dejado en el cementerio con vida.

Trabaja el CIF y esperan los resultados de la autopsia

Tras el aviso, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llegó al lugar para realizar las primeras pericias y el levantamiento de pruebas.

Las actuaciones continuaban durante la mañana, mientras se aguardaban los estudios forenses que permitirán conocer datos fundamentales para el avance de la causa, entre ellos la causa de muerte y otras circunstancias que podrían resultar determinantes para la investigación, según detalló ElTribuno.

Preocupa la seguridad del cementerio

El caso también abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad del cementerio Cristo Rey.

Según trascendió, durante la madrugada el predio no cuenta con sereno y el personal finaliza sus tareas alrededor de la medianoche, por lo que no habría testigos directos de lo sucedido.

Además, vecinos señalaron que existen sectores vulnerables del perímetro debido a la baja altura de algunas tapias, lo que permitiría el ingreso de personas sin demasiadas dificultades. También recordaron que en otras oportunidades se registraron hechos de inseguridad en el lugar.

La investigación continúa

Mientras la conmoción crece en General Güemes, la Justicia trabaja para reconstruir cómo y cuándo el bebé llegó al cementerio.

Las autoridades esperan que los resultados de las pericias y de la autopsia permitan establecer con precisión las circunstancias del hecho e identificar a las personas responsables.