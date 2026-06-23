Conmoción por la muerte de un hombre en situación de calle en Rivadavia: investigan si la causa fue hipotermia

La víctima fue identificada como Hugo Cortez, de 60 años. Fue encontrado sin vida este martes sobre avenida Benavídez, frente al barrio Los Alerces.

Un hombre en situación de calle fue hallado sin vida en la siesta de este martes en el departamento Rivadavia y ahora la Justicia busca determinar las causas de su fallecimiento. La víctima fue identificada como Hugo Cortez, de 60 años, una persona conocida en la zona por pedir alimentos a los vecinos.

El hecho ocurrió sobre avenida Benavídez, frente al barrio Los Alerces. Según las primeras informaciones, algunos vecinos observaron al hombre sentado en el frente de una vivienda, pero les llamó la atención que permaneciera inmóvil durante un tiempo prolongado.

Al acercarse para asistirlo, advirtieron que no respondía a los estímulos, por lo que dieron aviso inmediato al 911. Minutos después, personal policial llegó al lugar y constató que Cortez ya no presentaba signos vitales.

Tras la confirmación del deceso, tomó intervención la UFI Delitos Especiales, que dispuso las primeras medidas de rigor para esclarecer las circunstancias de la muerte. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, una de las hipótesis preliminares es que el hombre podría haber sufrido un cuadro de hipotermia, aunque esa posibilidad deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, vecinos de la zona señalaron que Cortez atravesaba una situación personal compleja y que en los últimos tiempos había protagonizado algunos conflictos. Entre ellos, mencionaron una reciente internación en el Hospital Marcial Quiroga.