    • 23 de junio de 2026 - 10:02

    Conmoción por la muerte de una famosa actriz a los 35 años: le dio un infarto en su casa

    La televisión está conmocionada tras la inesperada muerte de la joven artista en su casa. El desgarrador relato de las últimas horas con su madre y la despedida de sus compañeros.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mundo del espectáculo internacional está completamente golpeado por una noticia terrible. La reconocida actriz Ece rtem, una de las figuras jóvenes más queridas de la televisión y el cine de Turquía, murió de forma repentina a los 35 años. Lo más desgarrador de la situación es que la tragedia ocurrió apenas un día después de que festejara su cumpleaños.

    Leé además

    profunda conmocion por la muerte de la hija de dos dirigentes politicos sanjuaninos

    Profunda conmoción por la muerte de la hija de dos dirigentes políticos sanjuaninos
    conmocion: un nino aviso a los vecinos de un femicidio en su casa

    Conmoción: un niño avisó a los vecinos de un femicidio en su casa

    La noticia impactó de lleno en los fanáticos de las novelas turcas, un fenómeno que en Argentina y toda América Latina no para de cosechar seguidores. rtem era muy conocida por sus papeles en grandes éxitos globales como Bay Yanl (El hombre equivocado), Yeni Gelin, Sandk Kokusu y especialmente Mundos Opuestos, una de las producciones donde más cosechó el cariño de sus colegas.

    El trágico momento y el dolor de su familia

    Según informaron los principales medios turcos, el trágico episodio ocurrió el pasado 15 de junio. La actriz se encontraba en su domicilio de Estambul acompañada por su madre cuando empezó a sentirse muy mal de golpe. A pesar de que llamaron de urgencia a los servicios médicos y la asistencia llegó rápido al lugar, los profesionales no pudieron hacer nada para reanimarla.

    Para cortar de raíz con las especulaciones y rumores que empezaron a correr como pólvora en las redes sociales, el abogado de la familia salió a aclarar la situación de inmediato a través de un comunicado: "Ece rtem falleció en su domicilio mientras se encontraba con su madre. Los primeros indicios apuntan a que murió a causa de un infarto". Horas más tarde, se viralizaron videos de cámaras de seguridad que mostraban los últimos momentos de la actriz ingresando de lo más normal a su edificio junto a su mamá, pocas horas antes del triste final.

    La televisi&oacute;n est&aacute; conmocionada tras la inesperada muerte de la joven artista en su casa.

    La televisión está conmocionada tras la inesperada muerte de la joven artista en su casa.

    Los mensajes de dolor en las redes no tardaron en multiplicarse. Productores, directores y compañeros de elenco de sus distintas ficciones la despidieron con profunda tristeza, shockeados por la velocidad con la que se dio todo. Con apenas 35 años recién cumplidos, Ece rtem se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera actoral.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Imagen ilustrativa.

    Conmoción por la muerte de un recién nacido

    conmocion en vietnam: rescataron a casi 400 gatos de una red que los vendia para consumo humano

    Conmoción en Vietnam: rescataron a casi 400 gatos de una red que los vendía para consumo humano

    conmocion: un adolescente recibio un pelotazo en el pecho y murio

    Conmoción: un adolescente recibió un pelotazo en el pecho y murió

    conmocion: encontraron muertos a un hombre y a sus dos hijos en una casa

    Conmoción: encontraron muertos a un hombre y a sus dos hijos en una casa