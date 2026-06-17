    • 17 de junio de 2026 - 10:28

    Conmoción: un adolescente recibió un pelotazo en el pecho y murió

    El menor, de 15 años, se descompensó luego del impacto y fue trasladado de urgencia a un centro de salud, pero ingresó sin signos vitales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un adolescente de 15 años murió este martes tras recibir un pelotazo en el pecho mientras jugaba al fútbol con amigos en una cancha del barrio Primero de Mayo, en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. La noticia causó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos del adolescente.

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    El dramático episodio se produjo durante un encuentro recreativo, cuando el menor habría recibido el impacto de la pelota en el tórax. Según las primeras informaciones, segundos después comenzó a descompensarse ante la preocupación de quienes compartían el partido.

    Sus compañeros y otras personas presentes intentaron asistirlo de inmediato y solicitaron ayuda. Posteriormente, el adolescente fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Banda.

    Sin embargo, de acuerdo con las versiones preliminares, el joven ingresó al centro asistencial sin signos vitales, por lo que los profesionales de la salud no pudieron revertir el cuadro.

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    La noticia causó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos del adolescente, quienes se acercaron al centro médico tras conocer lo sucedido.

    Por estas horas, las autoridades trabajan para establecer con precisión las causas del fallecimiento y determinar si el impacto recibido tuvo relación directa con el fatal desenlace.

    Asimismo, se llevan adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y conocer los resultados de las pericias y estudios médicos que permitan determinar qué ocurrió.

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