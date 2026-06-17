Conmoción: un adolescente recibió un pelotazo en el pecho y murió

Un adolescente de 15 años murió este martes tras recibir un pelotazo en el pecho mientras jugaba al fútbol con amigos en una cancha del barrio Primero de Mayo , en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. La noticia causó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos del adolescente.

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El dramático episodio se produjo durante un encuentro recreativo, cuando el menor habría recibido el impacto de la pelota en el tórax. Según las primeras informaciones, segundos después comenzó a descompensarse ante la preocupación de quienes compartían el partido.

Sus compañeros y otras personas presentes intentaron asistirlo de inmediato y solicitaron ayuda. Posteriormente, el adolescente fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Banda .

Sin embargo, de acuerdo con las versiones preliminares, el joven ingresó al centro asistencial sin signos vitales , por lo que los profesionales de la salud no pudieron revertir el cuadro.

La noticia causó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos del adolescente, quienes se acercaron al centro médico tras conocer lo sucedido.

Por estas horas, las autoridades trabajan para establecer con precisión las causas del fallecimiento y determinar si el impacto recibido tuvo relación directa con el fatal desenlace.

Asimismo, se llevan adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y conocer los resultados de las pericias y estudios médicos que permitan determinar qué ocurrió.