Murió un nene de 5 años durante una pijamada en la casa de un amigo

Un nene de 5 años que había asistido a una pijamada en la casa de un amigo falleció misteriosamente y los investigadores tratan de determinar cuáles fueron las causas de su muerte.

El sábado 30 de mayo Jagger Wing fue hallado inconsciente en la vivienda de su amigo adonde había ido a pasar la noche, ubicada en la localidad de Newburgh, en el Estado de Indiana (centro de Estados Unidos). El nene fue trasladado de urgencia al Hospital Gateway, donde falleció a las pocas horas , tal como informó el medio local 14 News.

“ Había estado jugando mucho afuera. Estaba con sus amigos. Se quedó a dormir en casa de un amigo cuando ocurrió . Su mejor amigo de toda la vida y no puedo imaginarme lo que se sintió. Odio no haber estado allí”, dijo Alex Wing, la mamá.

De acuerdo con lo que trascendió, los médicos todavía no han logrado determinar la causa de la muerte del nene y sus padres investigan si Jagger tenía una afección cardiaca no determinada previamente .

“ Tenemos antecedentes familiares de problemas cardiacos ”, declaró Alex al medio local, y agregó: “Quiero recalcar la importancia de conocer los antecedentes familiares y realizar pruebas genéticas para prevenir cualquier problema. Nos dijeron que no había nada que se pudiera haber evitado, pero ni siquiera sabemos qué ocurrió”.

Tras la espantosa sensación de que la muerte del nene pudo haber sido evitada, los padres de Jagger decidieron someter a pruebas cardiacas a sus otros dos hijos, pero los resultados no mostraron ninguna cardiopatía.

image El nene pudo haber sufrido una afección cardiaca. Foto: GoFundMe.

Una campaña para su funeral

Los amigos de la familia lanzaron una campaña en el sitio web de GoFundMe para recaudar fondos para el entierro del menor que ya lleva reunidos 20 mil dólares.

“Alex y Damon se enfrentan a la inimaginable pérdida de su querido hijo de 5 años, Jagger, quien falleció inesperadamente debido a una causa médica desconocida. Mientras su familia atraviesa este duelo, se ven abocados a gastos médicos y funerarios abrumadores, además del reto de sobrellevar el día a día durante este momento tan doloroso”, indicó la página dedicada al nene, que será enterrado el próximo miércoles 10 de junio.