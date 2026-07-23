    • 23 de julio de 2026 - 12:38

    Una mujer murió tras una cirugía que era para otro paciente

    Una mujer con cáncer falleció tres días después de una intervención que, según denunció su familia, estaba destinada a otra persona.

    La mujer, que estaba en tratamiento contra el cáncer, fue sometida por error a una cirugía destinada a otro paciente. La Justicia brasileña investiga posibles fallas en los protocolos del hospital.

    La mujer, que estaba en tratamiento contra el cáncer, fue sometida por error a una cirugía destinada a otro paciente. La Justicia brasileña investiga posibles fallas en los protocolos del hospital.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una tragedia conmociona a Brasil luego de que una mujer de 76 años muriera tras ser sometida por error a una cirugía que no estaba destinada para ella. La víctima, identificada como Jandira Marina Dias Braga, padecía cáncer y había ingresado a un hospital por una obstrucción intestinal, pero terminó siendo intervenida en un procedimiento programado para otro paciente.

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    El caso generó indignación y reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad en los centros de salud. La familia de la mujer denuncia que existió una grave negligencia médica en el Hospital Beneficência Portuguesa y exige una investigación para determinar las responsabilidades de lo ocurrido.

    La muerte de la mujer desat&oacute; una investigaci&oacute;n judicial para determinar las responsabilidades por el error que termin&oacute; con su vida.

    La muerte de la mujer desató una investigación judicial para determinar las responsabilidades por el error que terminó con su vida.

    Qué ocurrió en el hospital

    De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, Jandira fue sometida a una gastrostomía endoscópica, una intervención que consiste en colocar una sonda de alimentación directamente en el estómago. Sin embargo, el procedimiento estaba destinado a otro paciente y no formaba parte del tratamiento que ella debía recibir.

    La mujer había acudido al hospital debido a una obstrucción intestinal vinculada a su delicado estado de salud. Tras la cirugía equivocada, sufrió complicaciones y falleció tres días más tarde.

    La denuncia de la familia

    Los familiares sostienen que la intervención fue producto de una falla grave en los mecanismos de identificación de pacientes y cuestionan cómo pudo producirse una confusión de semejante magnitud dentro del centro médico.

    Además, reclaman explicaciones por parte de las autoridades sanitarias y piden que se esclarezcan las circunstancias que derivaron en la muerte de la mujer, quien ya atravesaba una compleja batalla contra el cáncer.

    El hecho ocurri&oacute; en un hospital de Campinas, donde una paciente con c&aacute;ncer fue operada por error y muri&oacute; tras la intervenci&oacute;n.

    El hecho ocurrió en un hospital de Campinas, donde una paciente con cáncer fue operada por error y murió tras la intervención.

    Investigan posibles responsabilidades

    Tras la repercusión del caso, las autoridades iniciaron actuaciones para determinar si hubo errores en los protocolos médicos y administrativos. La investigación buscará establecer si existieron fallas humanas o problemas en los procedimientos internos que permitieron que la paciente fuera llevada al quirófano para una operación destinada a otra persona.

    Mientras avanza la pesquisa, la muerte de Jandira Marina Dias Braga se convirtió en un símbolo de los riesgos que pueden derivarse de errores hospitalarios y volvió a poner el foco sobre la importancia de los controles de identificación antes de cualquier intervención médica.

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