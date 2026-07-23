Una mujer murió tras una cirugía que era para otro paciente

Una tragedia conmociona a Brasil luego de que una mujer de 76 años muriera tras ser sometida por error a una cirugía que no estaba destinada para ella. La víctima, identificada como Jandira Marina Dias Braga , padecía cáncer y había ingresado a un hospital por una obstrucción intestinal, pero terminó siendo intervenida en un procedimiento programado para otro paciente.

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El caso generó indignación y reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad en los centros de salud . La familia de la mujer denuncia que existió una grave negligencia médica en el Hospital Beneficência Portuguesa y exige una investigación para determinar las responsabilidades de lo ocurrido.

De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, Jandira fue sometida a una gastrostomía endoscópica , una intervención que consiste en colocar una sonda de alimentación directamente en el estómago. Sin embargo, el procedimiento estaba destinado a otro paciente y no formaba parte del tratamiento que ella debía recibir.

La muerte de la mujer desató una investigación judicial para determinar las responsabilidades por el error que terminó con su vida.

La mujer había acudido al hospital debido a una obstrucción intestinal vinculada a su delicado estado de salud. Tras la cirugía equivocada, sufrió complicaciones y falleció tres días más tarde.

Los familiares sostienen que la intervención fue producto de una falla grave en los mecanismos de identificación de pacientes y cuestionan cómo pudo producirse una confusión de semejante magnitud dentro del centro médico.

Además, reclaman explicaciones por parte de las autoridades sanitarias y piden que se esclarezcan las circunstancias que derivaron en la muerte de la mujer, quien ya atravesaba una compleja batalla contra el cáncer.

El hecho ocurrió en un hospital de Campinas, donde una paciente con cáncer fue operada por error y murió tras la intervención.

Investigan posibles responsabilidades

Tras la repercusión del caso, las autoridades iniciaron actuaciones para determinar si hubo errores en los protocolos médicos y administrativos. La investigación buscará establecer si existieron fallas humanas o problemas en los procedimientos internos que permitieron que la paciente fuera llevada al quirófano para una operación destinada a otra persona.

Mientras avanza la pesquisa, la muerte de Jandira Marina Dias Braga se convirtió en un símbolo de los riesgos que pueden derivarse de errores hospitalarios y volvió a poner el foco sobre la importancia de los controles de identificación antes de cualquier intervención médica.