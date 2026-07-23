Sandra Beatriz Bilau, el drama de la mujer que murió de tres escopetazos a quemarropa a manos de su pareja

Se conocieron los resultados preliminares de la autopsia a los cuerpos de Sandra Beatriz Bilau (40) y de su pareja Edgardo Luis Schott (45), quienes fueron hallados sin vida el último domingo por la noche en la chacra que compartían en el paraje 20 de Junio de Piñalito Norte, en Misiones .

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Según pudo confirmar El Territorio con fuentes ligadas a la pesquisa y que investigan el femicidio seguido de suicidio, trascendió que el reporte forense suministrado durante las últimas horas al juzgado interviniente confirmó que en el cuerpo de la mujer se encontraron 3 impactos de armas de fuego , producidas por escopeta.

Se precisó que dos de esos impactos fueron mortales y que afectaron pulmones, vaso y otros órganos. Por si fuera poco, entre las conclusiones de los peritos se añadió que del cuerpo también se extrajeron más de 20 perdigones.

A su vez, se confirmó que Bilau falleció como consecuencia de un traumatismo toraco-abdominal gravísimo y penetrante, que afectó su pulmón y le provocó hemorragias.

En el caso de Schott, este falleció como consecuencia de un disparo en la cabeza y que se efectuó con la misma escopeta que utilizó para ejecutar a su pareja. Además, se detectó un surco en el cuello propio de ahorcadura.

Otro detalle que se conoció durante las últimas horas apunta a que la mujer padecía desde hacía un tiempo distintos episodios de violencia de género por parte de su pareja.

En relación a los hechos de violencia previa, los voceros consultados indicaron que los hijos de la víctima ya le habían reiterado a la mujer, en varias oportunidades previas, la necesidad de realizar la denuncia por violencia de género.

Aunque la mujer, por motivos que aún se desconocen, habría decidido no exponer el calvario que padecía ante la Policía de Misiones.

Conmoción en la localidad

A partir de la reconstrucción preliminar que se tiene sobre lo ocurrido, y que fue aportada por fuentes policiales, se sabe que el femicidio seguido de suicidio fue advertido cerca de las 22 del último domingo.

Una hija de 17 años de la pareja fue la primera persona que se topó con el trágico sucedo tras arribar esa noche a la chacra de sus padres en el paraje 20 de Junio.

Recostada sobre la cama matrimonial, Sandra Beatriz Bilau (40) fue hallada sin vida y con signos de haber sido herida con impactos de arma de fuego.

Aunque un puñado de minutos más tarde, ya con presencia policial en la zona, los investigadores se toparon con el cuerpo del femicida sin vida dentro de un galpón que se encuentra ubicado en otro sector de la misma propiedad.

En medio de los trabajos periciales en el lugar, se incautó una escopeta que se encontraba debajo del cuerpo del hombre, dos vainas servidas sobre una mesa, un cartucho sin percutir y dos teléfonos celulares.

En torno a las circunstancias previas al hecho, la sospecha apunta a que el asesinato se produjo previo a la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España. Aunque, por el momento, se siguen incorporando testimonios de familiares y allegados a la pareja con la intención de reconstruir lo sucedido.

Por este hecho tomó intervención el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Brites.