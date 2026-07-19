CASETIC creó un área para fortalecer la presencia de mujeres en la economía del conocimiento

La CASETIC reúne a las empresas tecnológicas de San Juan, que hoy son una parte central de la economía provincial. Desde julio la institución decidió lanzar su Departamento de Mujeres Tech, que buscará integrar más profesionales y emprendedoras, en especial en las áreas jerárquicas del sector.

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La encargada de llevar adelante este trabajo será Rosario Ahumada, una sanjuanina que desde el 2020 trabaja en la industria del software y que en la actualidad es emprendedora con su propia firma, Aserto Linkedin School. Según adelantó la nueva referente, buscan generar acciones “de bajo costo y alto impacto”.

El enfoque de Rosario está en abrir más caminos para las mujeres en la provincia dentro de la industria. “ Sobre todo pensando en que tenemos una agenda muy ocupada, porque estamos encargadas de conciliar un montón de cosas además de los puestos de liderazgo dentro de las empresas” , explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Este enfoque de trabajo se puede ver especialmente en el perfil de LinkedIn de Rosario, red social que es su especialidad. Allí comparte herramientas para posicionar una imagen profesional y también datos sobre cómo concilia su maternidad y vida familiar mientras avanza en el universo de la economía del conocimiento. La sanjuanina, a través de historias personales, muestra cómo hay alternativas prácticas que pueden ser un camino para seguir creciendo.

Ahumada explicó que la decisión de la CASETIC de crear el departamento responde a la búsqueda de “seguir consolidando su rol como referente del ecosistema tecnológico de San Juan”. La definió como “una unidad estratégica que buscará promover el liderazgo femenino, la inclusión y la generación de oportunidades dentro de la economía del conocimiento”.

Los datos estadísticos fueron clave para la decisión. Según detalló, en Argentina menos del 20% de los puestos en empresas tecnológicas están ocupados por mujeres, según un informe de Global Workforce of the Future de Adecco. Lo mismo sucede a nivel regional, ya que en América Latina las mujeres representan el 23% de la fuerza laboral y en las carreras de programación no superan el 23% de los estudiantes.

Además de la brecha en general, el mayor problema está en las áreas de liderazgo. Según un informe de Chicas en Tecnología, las mujeres representan el 36% de la fuerza laboral técnica, pero ocupan apenas el 7% de los roles senior y el 20% de los puestos en directorios de empresas grandes.

En el campo de la IA, que es un sector en crecimiento, un informe de la CEPAL de diciembre de 2025 detalló que sólo el 23,6% de los investigadores son mujeres. También detectaron que las mujeres corren un 1,5% más riesgo de ser reemplazadas por la IA, por tener menos espacios en los procesos creativos.

Una política concreta para cerrar brechas

La incorporación de Rosario en el departamento buscará que la CASETIC se encargue de forma directa en reducir los riesgos y mejorar las oportunidades para las mujeres en la provincia. Desde la cámara aseguraron que esta nueva área “responde a una visión de largo plazo, acompañando el crecimiento que experimentan la industria tecnológica y el desarrollo minero de la provincia, sectores donde la incorporación de más mujeres en posiciones de liderazgo representa una oportunidad estratégica”.

A su vez resaltaron que es el mejor camino a nivel empresarial. “Las empresas que adoptan políticas activas de diversidad reportan un 25% de aumento en productividad y un 30% más de innovación, según el World Economic Forum 2024”, detallaron.

Desde la comisión aseguraron que quieren que “este espacio sea un verdadero motor de transformación, donde las mujeres puedan acceder a más herramientas, generar redes de colaboración y convertirse en protagonistas del desarrollo tecnológico de San Juan".

Un largo camino a nivel local e internacional

Rosario empezó a trabajar en la industria Tec en 2020, cuando ingresó a la empresa Folcode, que luego fue adquirida por la estadounidense Bridgenext. Su formación viene de otra área, ya que es politóloga egresada de la Universidad Católica Argentina, pero apostó por un perfil enfocado en “estrategia de marca personal, networking y desarrollo de comunidades”.

Luego de ser parte de la startup sanjuanina, empezó a trabajar como consultora y se desempeñó en una empresa colombiana que se enfoca en LinkedIn. Luego de esto decidió trabajar en su propia empresa, Aserto.

Durante su desarrollo profesional fue elegida en el programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) del Departamento de Estado de los Estados Unidos y recibió reconocimientos por su aporte al emprendedurismo social. Recientemente fue reconocida entre las Top 200 LinkedIn Voices in Women Entrepreneur Coaching Worldwide.