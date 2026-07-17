Final del Mundial: según una cámara de comercio, estará prohibida la venta de alcohol en kioscos del centro de San Juan

El operativo especial por la final del Mundial entre Argentina y España sigue sumando definiciones en San Juan. Este viernes, la Cámara de Comerciantes Unidos confirmó que el domingo, desde las 15, quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los kioscos y despensas ubicados en el microcentro de la Capital.

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La restricción comenzará una hora antes del inicio del encuentro que disputará la Selección argentina y forma parte de las medidas acordadas entre comerciantes, autoridades provinciales y fuerzas de seguridad para prevenir incidentes durante una jornada en la que se espera una importante concentración de personas en distintos puntos de la provincia.

Desde la entidad aclararon que la prohibición alcanzará únicamente a kioscos y despensas del centro sanjuanino . En cambio, los bares, restaurantes y demás locales gastronómicos que cuenten con la habilitación correspondiente podrán continuar comercializando bebidas alcohólicas con normalidad.

Además de la restricción en la venta de alcohol, la Cámara informó que la sucursal de Chango Más de avenida Ignacio de la Roza, en Rivadavia, cerrará sus puertas a las 15 del domingo. Como consecuencia de esa decisión, Espacio San Juan Shopping , que funciona en el mismo predio, también suspenderá su actividad desde ese horario.

En otros complejos comerciales, como Patio Alvear, la decisión de cerrar o continuar atendiendo quedará a criterio de cada comerciante. En tanto, distintos supermercados de la provincia mantendrán sus puertas abiertas, aunque permitirán que sus trabajadores sigan las alternativas del partido desde los sectores internos del establecimiento.

Con estas disposiciones, San Juan continúa ajustando el operativo previsto para la definición del Mundial, una jornada en la que se espera una amplia movilización de hinchas para alentar a la Selección argentina en busca de un nuevo título.

Sin colectivos durante el partido

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección de RedTulum, anunció modificaciones drásticas en el servicio para este fin de semana.

Este domingo 19 de julio de 2026, el servicio de colectivos de la RedTulum quedará totalmente suspendido por la tarde en toda la provincia desde las 15 horas.

La prestación permanecerá suspendida hasta que finalicen los eventuales festejos en la vía pública y se produzca la desconcentración de los simpatizantes.