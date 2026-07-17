Llevar lo justo y ¿chau a la compra del mes?, el presente de los supermercados mayoristas en San Juan donde el consumo no repunta

El consumo masivo continúa mostrando señales de debilidad y los supermercados mayoristas de San Juan no escapan a esa realidad. Pese a que la inflación se mantiene en niveles moderados en comparación a años anteriores, el poder de compra sigue resentido y los cambios en los hábitos de consumo son cada vez más evidentes. Así lo señalaron desde dos mayoristas locales de gran alcance, como son Cabral y América Mayorista.

Lejos quedó la imagen del carrito lleno a inicio de mes, y cambió por las compras diarias más reducidas. Los productos de primeras marcas pierden terreno frente a opciones más económicas y el financiamiento con tarjetas de crédito se convirtió en una herramienta habitual en las líneas de caja.

Carlos Icazzati, gerente de América Mayorista, aseguró que durante el primer semestre registraron una caída promedio del 5%. "Las ventas están un poco retraídas. Lo más significativo es la caída en productos de limpieza y perfumería" , explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO. Además, señaló que disminuyó considerablemente la compra mensual de mercadería. "Hoy la gente adquiere solo productos básicos y principalmente segundas marcas" , afirmó.

El cambio también se observa en la elección de alimentos. Según Icazzati, la venta de carne vacuna disminuyó de manera importante y fue reemplazada por pollo y cerdo, alternativas de menor costo para las familias que vienen ganando terreno desde hace meses, y cuya situación reflejó este medio meses atrás.

Desde Cabral Mayorista, Franco Pelletier describió un escenario similar. "Se mantiene la caída en las ventas. Hoy facturamos prácticamente lo mismo que en 2024; no hay crecimiento, hay estancamiento" , resumió.

En cuanto a los precios, indicó que los proveedores continúan aplicando incrementos mensuales de entre cuatro y cinco puntos, mientras los consumidores modifican cada vez más su comportamiento. "La gente compra para el día a día, paga mucho con tarjetas y busca promociones y descuentos", explicó.

Pelletier también remarcó que el fenómeno de los pequeños revendedores sigue vigente, aunque aclaró que eso no implica un incremento del consumo total. "Hay mucha gente que compra para revender, pero eso no significa que se venda más; simplemente un negocio le quita ventas a otro", sostuvo.

Alimentos financiados a 90 días, la realidad que se observa en los mayoristas sanjuaninos

Otro de los cambios más notorios que se instala como una conducta habitual en los consumidores se observa en la forma de pagar. El efectivo prácticamente desapareció de las cajas y las operaciones se concentran en tarjetas de crédito y billeteras virtuales. "Prácticamente efectivo no hay. Estamos vendiendo a 30, 60 y hasta 90 días. Hemos llegado a vender comestibles en cuotas", explicó Icazzati.

Si bien hay supermercados, mayoristas y hasta almacenes que suman descuentos en efectivos o aplican promociones puntuales para algunos sectores o formas de pago, la financiación del carrito del supermercado demuestra que los sanjuaninos no llegan a fin de mes y tienen que acudir al pago en cuotas para poder comer.

Otro sector que enfoca sus expectativas en la minería

Pese al panorama, el empresario de América mantiene expectativas positivas para los próximos meses. De acuerdo a su análisis, considera que una eventual reactivación de la actividad minera podría traducirse en una mejora del consumo provincial, impactando en los supermercados.

Al igual que Icazzati, Pelletier deposita sus expectativas en la actividad minera y en la obra pública. "San Juan tiene una expectativa distinta por la minería. Hay muchas obras en marcha y creemos que, cuando empiecen a impactar plenamente la minería, debería haber un repunte en el consumo provincial", señaló.

Más allá de las diferencias entre cadenas y formatos comerciales, el diagnóstico coincide: el consumidor se volvió más cuidadoso, compara precios, aprovecha promociones y posterga las compras que no considera indispensables. Mientras tanto, el sector espera que la recuperación económica llegue de la mano de una mayor actividad productiva y genere el impulso necesario para que los changuitos vuelvan a llenarse.