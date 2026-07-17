    • 17 de julio de 2026 - 09:26

    Se canceló el show de Los Palmeras y Omega en San Juan

    Se confirmó la cancelación definitiva del show que Los Palmeras y el grupo sanjuanino Omega tenían programado para este viernes 17 de julio en San Juan.

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    A diferencia de lo que suele ocurrir con este tipo de suspensiones, los motivos no están ligados a problemas de salud ni de logística técnica, sino al gran presente de la Scaloneta. Según explicaron desde la organización, la continuidad de la Selección Argentina en el Mundial implica que Los Palmeras deban continuar acompañando de cerca al equipo nacional, lo que hizo materialmente imposible concretar su viaje y presentación en suelo sanjuanino.

    A pesar de que se evaluaron distintas alternativas y propuestas para reprogramar el espectáculo en el corto plazo, la ajustada agenda de la mítica banda santafesina no permitió encontrar una fecha cercana disponible, por lo que se tomó la drástica decisión de cancelar el evento de manera definitiva.

    ¿Qué pasará con las entradas y la devolución del dinero?

    Para llevar tranquilidad a los miles de fanáticos que ya tenían su ticket asegurado para el mega combo tropical, la productora llevó claridad respecto al plano económico:

    • Reintegro total: Desde la organización aseguraron que todas las entradas serán reintegradas al 100%.
    • Metodología: El reembolso se realizará de forma automática por el mismo medio de pago con el que fueron adquiridas (ya sea efectivo, tarjeta de crédito o débito a través de la plataforma virtual).
    • Consultas: Ante cualquier duda o inconveniente técnico con la devolución, habilitaron el correo electrónico institucional: [email protected].

    "Agradecemos la comprensión y esperamos poder reencontrarnos muy pronto en una nueva fecha", concluye el texto firmado por Más Alto Producciones, dejando abierta la puerta para el ansiado regreso de los reyes de la cumbia santafesina en el futuro, una vez que termine la fiebre mundialista.

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