Se canceló el show de Los Palmeras y Omega en San Juan

Se confirmó la cancelación definitiva del show que Los Palmeras y el grupo sanjuanino Omega tenían programado para este viernes 17 de julio en San Juan.

A través de un comunicado oficial difundido por la productora Más Alto, se confirmó la cancelación definitiva del show que Los Palmeras y el grupo sanjuanino Omega tenían programado para la noche de este viernes 17 de julio en San Juan.

A diferencia de lo que suele ocurrir con este tipo de suspensiones, los motivos no están ligados a problemas de salud ni de logística técnica, sino al gran presente de la Scaloneta. Según explicaron desde la organización, la continuidad de la Selección Argentina en el Mundial implica que Los Palmeras deban continuar acompañando de cerca al equipo nacional, lo que hizo materialmente imposible concretar su viaje y presentación en suelo sanjuanino.

A pesar de que se evaluaron distintas alternativas y propuestas para reprogramar el espectáculo en el corto plazo, la ajustada agenda de la mítica banda santafesina no permitió encontrar una fecha cercana disponible, por lo que se tomó la drástica decisión de cancelar el evento de manera definitiva.

¿Qué pasará con las entradas y la devolución del dinero? Para llevar tranquilidad a los miles de fanáticos que ya tenían su ticket asegurado para el mega combo tropical, la productora llevó claridad respecto al plano económico: