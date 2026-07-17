Para la gran mayoría de los sanjuaninos, la baja de la inflación que mide el INDEC no se siente en la góndola, según un sondeo

Casi la mitad de los sanjuaninos percibe que los precios no bajaron, a pesar de los datos difundidos por el INDEC.

﻿Los sanjuaninos no perciben la baja de los productos en las góndolas.

El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) trajo optimismo al equipo económico nacional al consolidar una nueva desaceleración de los precios. La inflación oficial de junio a nivel nacional se ubicó en el 1,9%, marcando el registro más bajo en los últimos diez meses y cerrando el primer semestre del año con un acumulado del 16,8%. Los números para la región de Cuyo resultaron incluso más alentadores en los papeles, posicionándose en un 1,6%.

Los sanjuaninos afirma que los precios no bajaron El termómetro social en San Juan muestra una realidad sensiblemente distinta. Una encuesta realizada por Diario de Cuyo, de la que participaron 12.129 lectores, puso en evidencia la marcada brecha que separa a los indicadores macroeconómicos de la percepción cotidiana en las góndolas y comercios de la provincia.

Al ser consultados sobre si percibían la disminución en los precios reportada por el organismo oficial, la respuesta de los sanjuaninos fue contundente: casi la mitad (el 49,3%, equivalente a 5.981 votos) aseguró de forma tajante que "No" nota ninguna baja.

El mapa de opinión local se completó de manera fragmentada entre quienes sí convalidan parcialmente el proceso de desaceleración. Un 25,1% (3.048 participantes) indicó que percibe el freno en los aumentos "Sólo en algunos" productos, mientras que el restante 25,6% (3.100 votos) se mostró más alineado al informe nacional, respondiendo que "Sí" observa el alivio de manera generalizada en todos los rubros.