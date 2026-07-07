    • 7 de julio de 2026 - 11:13

    Varios sanjuaninos estuvieron en el Mendoza Training Camp de taekwondo

    Taekwondistas sanjuaninos de Capital y Barreal formaron parte de un campus de alto nivel que sirvió como preparación para los Juegos Evita y Binacionales.

    Capacitación. Una delegación de taekwondistas sanjuaninos desarrolló una jornada de perfeccionamiento en Mendoza.

    Capacitación. Una delegación de taekwondistas sanjuaninos desarrolló una jornada de perfeccionamiento en Mendoza.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las instalaciones del Comedor Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo, en la Ciudad de Mendoza, se convirtieron en el epicentro del taekwondo regional con la realización del Mendoza Training Camp . El encuentro convocó a una gran cantidad de atletas y árbitros de Mendoza, San Luis, La Rioja, Chile y San Juan.

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    La delegación sanjuanina estuvo integrada por deportistas de San Juan Capital y de la localidad de Barreal, pertenecientes a la Asociación de San Juan. Para los jóvenes, este campus representó un escalón fundamental en su puesta a punto con la mirada puesta en los grandes objetivos del año: los Juegos Nacionales Evita y los Juegos Binacionales.

    Capacitaciones de elite

    El nivel de las jornadas estuvo garantizado por la presencia de destacadas figuras del ámbito nacional. Los entrenamientos en pista estuvieron dirigidos por el reconocido entrenador nacional Jeo Baeza , miembro del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

    El profesor Sebastián Flichman , de la Escuela de Barreal, brindó detalles sobre la exigente dinámica del fin de semana: “El sábado fue una doble jornada de entrenamiento, por la mañana y por la tarde. El domingo se destinó exclusivamente a los topes y peleas de fogueo para chicos de diferentes categorías: infantiles, cadetes y juveniles”.

    Flichman destacó además el valor logístico del evento: “Se utilizó un sistema electrónico de pecheras de última generación, un equipo nuevo que llevó Jeo Baeza. Estas instancias son muy aprovechables para entrenar y foguearse. El cruce con chicos de otros lados es clave para no entrenar siempre con los mismos y buscar llegar a los Evita y a los Binacionales de la mejor forma posible”.

    La delegación local estuvo acompañada por los instructores a cargo de los entrenamientos diarios en la provincia (David Escobar, de Capital y Sebastián Flichman, de Barreal) y los siguientes atletas, integrantes de la preselección sanjuanina que entrena para Evita y Binacionales con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte :

    Ramiro Valenzuela

    Franco Valenzuela

    Bianca Romero

    Nahiara Medina

    Naiara Jofré

    Emma Castro

    Abel Videla

    Nazareno Campillay

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