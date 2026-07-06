Cinco departamentos sanjuaninos recibirán los Centros Tecnológicos a partir del 17 de julio

La iniciativa, destinada a niños y adolescentes de entre 9 y 18 años, se desarrollará en los departamentos Calingasta, Iglesia, Jáchal, Ullum y Valle Fértil.

Las clases de los Centros Tecnológicos, el programa impulsado de manera conjunta por los ministerios de Minería, Educación y Producción de San Juan, comenzarán finalmente el próximo 17 de julio, luego de que el cronograma original debiera ser reprogramado debido a las condiciones climáticas registradas en los últimos días.

La propuesta llegará a las aulas híbridas de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Ullum y Valle Fértil, con el objetivo de acercar herramientas vinculadas a la economía del conocimiento a niños y adolescentes de entre 9 y 18 años que residen en los departamentos mineros de la provincia.

El programa contempla talleres de robótica organizados por grupos etarios y se desarrollará de manera presencial durante tres meses. La iniciativa busca dar continuidad al trabajo realizado anteriormente con Verano Tech, incorporando un proceso de formación más sostenido y un seguimiento cercano de los participantes.

Uno de los principales objetivos de los Centros Tecnológicos es vincular los contenidos tecnológicos con la realidad productiva de San Juan. En ese sentido, la capacitación apunta al desarrollo de habilidades cada vez más demandadas por sectores estratégicos como la minería, la energía y la agroindustria, donde los procesos de automatización y digitalización tienen un papel cada vez más importante.