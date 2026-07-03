    • 3 de julio de 2026 - 17:12

    Vicuña abre una nueva ronda de negocios para proveedores sanjuaninos: qué servicios busca contratar

    La convocatoria está dirigida a empresas de San Juan, con especial foco en Iglesia y Jáchal. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de julio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Vicuña anunció una nueva ronda de negocios presencial destinada a empresas y prestadores de bienes y servicios de San Juan, con el objetivo de fortalecer la participación de proveedores locales en el desarrollo del proyecto minero. La actividad se realizará los días 13 y 14 de julio y pondrá especial énfasis en las firmas radicadas en los departamentos Iglesia y Jáchal.

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    La iniciativa busca consolidar el vínculo con la cadena de valor local mediante reuniones breves entre las empresas oferentes de las licitaciones y potenciales subcontratistas sanjuaninos, favoreciendo nuevas oportunidades comerciales y el desarrollo de proveedores de la provincia.

    En esta oportunidad, la compañía convocó a empresas de los siguientes rubros:

    Alquiler de oficinas móviles.

    Ferreterías industriales.

    Materiales eléctricos industriales.

    Servicios de ingeniería.

    Alquiler de grupos electrógenos.

    Alquiler de camionetas.

    Alquiler de baños móviles.

    Alquiler de transporte de cargas y de personal.

    Indumentaria de trabajo y elementos de protección personal (EPP).

    Consultoría en Higiene y Seguridad.

    Servicios de grúas.

    Las empresas interesadas deberán completar su postulación de manera virtual antes del miércoles 8 de julio a las 13. Una vez cerrado el período de inscripción y tras la evaluación correspondiente, la empresa notificará por correo electrónico la asignación de turnos para participar de las reuniones.

    Desde Vicuña también informaron que se realizarán rondas de negocios en las comunidades, replicando la experiencia implementada durante la licitación del servicio de catering. Además, se desarrollarán instancias de relacionamiento para aquellas empresas que no participen como oferentes directos, con el objetivo de fomentar asociaciones estratégicas y fortalecer las capacidades productivas del entramado local.

    Requisitos para participar

    Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    1. Contar con inscripción vigente en el registro de proveedores de Achilles.
    2. Tener actualizada la documentación legal, fiscal y contable, incluyendo la constancia de ARCA y las habilitaciones correspondientes.
    3. Acreditar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y cuidado ambiental exigidas por los estándares de Vicuña.

    La compañía destacó que este tipo de encuentros forman parte de su estrategia para potenciar la participación de proveedores locales en las distintas etapas del proyecto y generar mayores oportunidades de desarrollo económico para las empresas sanjuaninas.

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