Un ejecutivo clave de Vicuña se fue a El Pachón: Iván Grgic es el nuevo gerente de Asuntos Públicos

El tablero de nombres de los proyectos mineros de San Juan tuvo un cambio clave este martes, con la incorporación de Ivan Grgic a El Pachón. El ejecutivo estuvo durante más de una década en Josemaría y Vicuña y de mayo de 2025 a abril de 2026 como presidente de la Cámara Minera de San Juan, en representación del proyecto cuprífero de Iglesia.

Según comunicó Glencore Pachón, el sanjuanino se convirtió en el gerente de Asuntos Públicos del proyecto ubicado en Calingasta, que es el yacimiento de cobre más grande del país. Definieron la incorporación como la llegada a “una posición estratégica que contribuirá al fortalecimiento del relacionamiento institucional de la compañía con la provincia de San Juan y acompañará el crecimiento del proyecto”.

Según dijeron, la decisión se debió al “compromiso de la compañía de seguir consolidando un equipo de profesionales con sólida experiencia y profundo conocimiento del contexto local, preparados para acompañar la evolución del proyecto y fortalecer el vínculo con los distintos actores del territorio”.

La figura de Grgic tanto en la etapa de Josemaría, cuando el proyecto estaba bajo la órbita de Lundin, como desde que se incorporó BHP para conformar el gigante Vicuña, fue en un ámbito similar al actual. Fue gerente de Relaciones Institucionales y también se encargó de llevar el diálogo de la minera con diferentes actores tanto del sector público como privado.

Fue durante años uno de los voceros más importantes del proyecto, antes de que se convirtiera en un desarrollo de dos depósitos en simultáneo con el nacimiento de Vicuña. También fue elegido en mayo de 2025 para ser el referente dentro de la Cámara Minera de San Juan.

Es que la institución que nuclea a las empresas exploradoras y operadoras mineras eligió el año pasado en la presidencia a Vicuña. La compañía primero puso a Grgic como referente principal, lugar que ocupó durante casi un año hasta que hubo una interna de que sean los ejecutivos de mayor categoría los que ocupen el espacio de las empresas. Fue ahí, en abril de 20206, cuando el country director de Vicuña, José Morea, se hizo cargo de la presidencia junto al vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Barrick, Marcelo Álvarez, como vicepresidente de la cámara.

El sorpresivo pase a El Pachón pone una cara conocida en este proyecto, que está ubicado en Calingasta, en un momento clave. Es que este desarrollo, que es el que más años tienen desde que fue descubierto entre los de cobre, presentó hace casi un año su solicitud de ingreso al RIGI.

Un equipo “para acompañar el crecimiento”

En el comunicado oficial de la compañía incluyeron declaraciones del CEO de Glencore en Argentina, Martín Pérez de Solay. El ejecutivo dijo que “la incorporación de Iván representa un paso más en la consolidación de un equipo que combina experiencia, conocimiento del territorio y una mirada estratégica para acompañar el crecimiento del Proyecto”. Se refirió a la trayectoria y capacidad y dijo que serán clave para “construir relaciones de confianza y serán un aporte muy valioso para esta nueva etapa".

Detallaron que “tendrá la responsabilidad de acompañar la estrategia de asuntos públicos de Glencore Pachón en San Juan, fortaleciendo el relacionamiento con actores claves, comunidades e instituciones locales, promoviendo la cohesión del equipo en territorio y contribuyendo al desarrollo del proyecto”.

En Buenos Aires, José Ignacio Alioto

Además de la incorporación en San Juan de Ivan Grgic, la empresa anunció un nuevo integrante del equipo, este estará radicado en Buenos Aires y que será jefe de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa de Glencore para todo el País. Según afirmaron “trabajará en estrecha colaboración con el equipo local para contribuir al desarrollo de los proyectos”, en referencia tanto a El Pachón en San Juan como MARA en Catamarca.

Pérez de Solay aseguró que esta decisión tiene que ver con que “la minería enfrenta una oportunidad histórica para contribuir al desarrollo de la Argentina a partir de la producción de cobre y el apoyo a las cadenas de valor locales, el impulso a la infraestructura y gestión eficiente de recursos”.

Además, señaló que tienen un “plan de inversiones robusto para el país, estamos convencidos de que José aportará valor y fortalecerá el diálogo y la confianza construida con los distintos grupos de interés, de modo de seguir potenciando el progreso de nuestros proyectos y los beneficios que aportan a las comunidades”.