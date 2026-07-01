La recaudación tributaria alcanzó los 20 billones de pesos, pero cayó 8% interanual

La recaudación tributaria volvió a mostrar una caída en junio. Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , los recursos tributarios totalizaron $20,017 billones durante el sexto mes del año, lo que representó una baja real del 8% respecto del mismo período de 2025 , retomando así la tendencia descendente que solo se había interrumpido en mayo.

En términos nominales, la recaudación registró un incremento interanual del 23,7%, aunque quedó por debajo de la inflación estimada para el período , lo que explica la contracción en términos reales.

Desde el organismo atribuyeron el resultado principalmente a la menor recaudación proveniente del comercio exterior. En particular, señalaron que en junio del año pasado se habían registrado ingresos extraordinarios por derechos de exportación debido al vencimiento del esquema temporal de reducción de retenciones establecido por el Decreto 38/2025, lo que elevó la base de comparación.

Además, durante junio de este año estuvieron vigentes alícuotas más bajas para las exportaciones de soja, trigo y maíz , mientras que el trigo volvió a reducir su retención del 7,5% al 5,5% . A ello se sumó una desaceleración de las importaciones respecto del fuerte crecimiento registrado un año atrás.

Otro factor que incidió negativamente fue la prórroga excepcional del vencimiento para la presentación y el pago del saldo de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales correspondientes a personas humanas, que pasó de junio a julio de 2026 .

Cómo rindieron los principales impuestos

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto aportó $6,54 billones y mostró un crecimiento nominal interanual del 28,2%. Dentro de ese total, el IVA Impositivo aumentó 28,1% y el IVA Aduanero 26,6%, ambos por debajo de la inflación estimada.

ARCA explicó que el desempeño estuvo influido por un mayor uso de planes de pago y por la aplicación de saldos a favor por parte de los contribuyentes. Sin embargo, analistas también vinculan el comportamiento del tributo con la menor actividad en sectores como la industria y el comercio, que tienen una fuerte incidencia sobre este impuesto.

Por su parte, el Impuesto a las Ganancias recaudó $3,2 billones, con un incremento nominal de apenas 11,3% frente a junio del año pasado. Además del cambio en los vencimientos, el organismo indicó que también impactó el mayor uso de saldos a favor generados en ejercicios anteriores para cancelar otras obligaciones tributarias.

En tanto, el Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como impuesto al cheque, generó ingresos por $1,4 billones, con un aumento interanual del 33,2%, una evolución prácticamente alineada con la inflación estimada para el período.

La caída de junio marca el regreso de la tendencia negativa que había predominado durante los últimos meses y refleja el impacto combinado de los cambios tributarios, el menor aporte del comercio exterior y el desempeño de la actividad económica.