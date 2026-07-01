    • 1 de julio de 2026 - 14:29

    Inflación de junio: el Gobierno estima que fue inferior al 2%

    El flamante vocero presidencial Adrián Ravier dio esa estimación.

    El INDEC dará a conocer en unas semanas el índice de inflación.

    El INDEC dará a conocer en unas semanas el índice de inflación.

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    El Gobierno aseguró que la inflación de junio habría sido inferior al 2%, en línea con las proyecciones de la mayoría de las consultoras privadas, y anticipó que el dato oficial que difundirá el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dentro de dos semanas confirmaría una nueva desaceleración del índice de precios.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La estimación fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien sostuvo en una entrevista en Radio Mitre que la inflación del sexto mes del año se habría ubicado "en el orden del 1,9%", pero aclaró que se trata de una proyección y que el resultado definitivo todavía es incierto.

    Como referencia, el funcionario mencionó un informe de la Fundación Libertad y Progreso, que estimó una inflación de 1,8%, y consideró que el índice podría ubicarse cerca del 2%.

    La inflación podría perforar el 2% por primera vez en diez meses

    De confirmarse esa proyección, sería la primera vez desde agosto del año pasado que la inflación mensual se ubica por debajo del 2%. En aquel entonces, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado un incremento del 1,9%.

    La previsión oficial también marca una desaceleración más rápida que la esperada por el mercado. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, elaborado con estimaciones de consultoras, bancos y fondos de inversión, proyectó una inflación del 2,1% para junio y estimó que el índice recién perforaría el 2% en agosto.

    Sin embargo, algunas consultoras que realizan seguimientos semanales de precios ajustaron sus proyecciones sobre el cierre del mes y coincidieron en que el IPC podría ubicarse finalmente por debajo de ese umbral.

    Consultado sobre la evolución de la inflación en los próximos meses, Ravier explicó una declaración realizada meses atrás por el presidente Javier Milei, quien había anticipado que el índice mensual podría ubicarse por debajo del 1%.

    El vocero dijo que desde entonces "pasaron cosas", en alusión al contexto previo a las elecciones. Sin embargo, cabe recordar que aquella afirmación del mandatario había sido realizada a fines de diciembre, poco después del triunfo electoral de La Libertad Avanza.

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