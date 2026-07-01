    • 1 de julio de 2026 - 08:51

    Desde Los Azules respaldaron el rumbo de Milei: "Se debe seguir por el camino de la desregulación"

    El gerente del proyecto cuprífero, Michael Meding, elogió el "giro de 180 grados" en el clima de inversiones de Argentina y ratificó la meta de iniciar la construcción en Calingasta para 2027.

    Desde Los Azules respaldaron el rumbo de Milei: Se debe seguir por el camino de la desregulación

    Desde Los Azules respaldaron el rumbo de Milei: "Se debe seguir por el camino de la desregulación"

    Foto:

    El clima de negocios para la minería en San Juan atraviesa un escenario de fuerte optimismo corporativo. Así lo reflejó Michael Meding, gerente del proyecto Los Azules, quien brindó contundentes definiciones políticas y económicas en declaraciones a 0264 Radio, donde ratificó su respaldo total al rumbo económico que encabeza el presidente Javier Milei.

    Leé además

    Los Azules es uno de los proyectos de cobre más avanzados de San Juan. Cuenta con RIGI aprobado, así como su DIA y presentó su factibilidad. 

    Los Azules recibió el Sello "Compromiso por la Alfabetización"
    Suben la tarifa del gas en todo el país: cuánto más se pagará desde hoy

    En plena ola polar, sube la tarifa del gas en todo el país: cuánto más se pagará desde hoy

    Meding analizó el panorama actual de inversiones en el país y fue explícito al señalar un cambio de paradigma radical en la relación con los mercados internacionales. "Desde hace dos años ya venimos observando un giro de 180°: antes no teníamos la chance de hablar con nadie para un tema de financiamiento en grandes obras, y ahora somos muy escuchados y solicitados", contrastó el empresario minero.

    Al profundizar sobre el contexto macroeconómico y político de la Argentina, el ejecutivo de Los Azules no dudó en alinear la visión de la compañía con el programa de reformas de la Casa Rosada.

    "Más allá de algunos problemas más bien estructurales en general de la economía de este país, está bien y es positivo que se continúe con la desregulación, la desburocratización y la baja de impuestos para las empresas que buscan invertir", afirmó Meding.

    En esa misma línea, el directivo dejó una fuerte definición de cara al sostenimiento del modelo: "Estoy convencido que se debe seguir por el camino indicado y es el actual con el oficialismo que encabeza Milei".

    Estas expresiones se suman a la postura que el propio Meding había fijado el año pasado —en la previa de las elecciones legislativas—, cuando advirtió que "las elecciones tienen consecuencias" en la percepción internacional de la Argentina.

    Inversión millonaria y el horizonte 2027

    El respaldo político viene acompañado de metas operativas ambiciosas en la cordillera sanjuanina. La empresa mantiene el pie en el acelerador para la obtención del capital necesario para la explotación de cobre.

    "Estamos muy confiados que vamos a poder empezar con la construcción prevista del proyecto en el 2027 y que también conseguiremos terminarlo en los plazos establecidos", adelantó el gerente. Asimismo, reconoció que la ingeniería financiera representa un reto de escala global: "La financiación que necesitamos es de unos 4.000 millones de dólares en total; resulta algo complejo de obtener, pero están dadas las condiciones en estos momentos".

    Calingasta: Dos nuevos puentes clave para la infraestructura minera

    Fuera de la arena política, Meding adelantó importantes novedades en materia de infraestructura vial para el departamento Calingasta, destinadas a optimizar el tránsito en los caminos mineros sobre el Río Los Patos (en los trazados de la Ruta Provincial 12 y la Ruta Nacional 149).

    Actualmente se trabaja en un puente alcantarillado provisorio que asiste a los vecinos de la zona y al personal de Hualilán. Sin embargo, el plato fuerte será una obra de gran envergadura. "Se hará un puente definitivo de hormigón armado de 240 metros de largo que será clave para el traslado de todo el material minero en esa zona y le brindará alivio al que se encuentra a la entrada de la Villa Calingasta", detalló.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    SUBE con tarifa social: Nación deja de actualizar la cobertura ante los aumentos de boletoRed Tulum: habilitarán que el pasajero pueda acreditar en el colectivo la carga a la Tarjeta SUBE

    SUBE con tarifa social: Nación deja de actualizar la cobertura ante los aumentos de boleto

    Por Agencia Noticias Argentinas
    Dólar

    Dólar y el segundo semestre: especialistas sanjuaninos prevén un mayor movimiento, pero descartan un salto abrupto

    Por Celeste Roco Navea
    El dólar blue en San Juan se vendió a $1.550.

    El dólar oficial subió por segunda jornada consecutiva y marcó un nuevo máximo en el año

    El Gobierno aprobó el proyecto 20 del RIGI que prevé una inversión de US$4.500 millones

    El Gobierno aprobó el proyecto 20 del RIGI que prevé una inversión de US$4.500 millones