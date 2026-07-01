Desde Los Azules respaldaron el rumbo de Milei: "Se debe seguir por el camino de la desregulación"

El clima de negocios para la minería en San Juan atraviesa un escenario de fuerte optimismo corporativo. Así lo reflejó Michael Meding, gerente del proyecto Los Azules , quien brindó contundentes definiciones políticas y económicas en declaraciones a 0264 Radio, donde ratificó su respaldo total al rumbo económico que encabeza el presidente Javier Milei .

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Meding analizó el panorama actual de inversiones en el país y fue explícito al señalar un cambio de paradigma radical en la relación con los mercados internacionales. "Desde hace dos años ya venimos observando un giro de 180°: antes no teníamos la chance de hablar con nadie para un tema de financiamiento en grandes obras, y ahora somos muy escuchados y solicitados" , contrastó el empresario minero.

Al profundizar sobre el contexto macroeconómico y político de la Argentina, el ejecutivo de Los Azules no dudó en alinear la visión de la compañía con el programa de reformas de la Casa Rosada.

"Más allá de algunos problemas más bien estructurales en general de la economía de este país, está bien y es positivo que se continúe con la desregulación, la desburocratización y la baja de impuestos para las empresas que buscan invertir", afirmó Meding.

En esa misma línea, el directivo dejó una fuerte definición de cara al sostenimiento del modelo: "Estoy convencido que se debe seguir por el camino indicado y es el actual con el oficialismo que encabeza Milei" .

Estas expresiones se suman a la postura que el propio Meding había fijado el año pasado —en la previa de las elecciones legislativas—, cuando advirtió que "las elecciones tienen consecuencias" en la percepción internacional de la Argentina.

Inversión millonaria y el horizonte 2027

El respaldo político viene acompañado de metas operativas ambiciosas en la cordillera sanjuanina. La empresa mantiene el pie en el acelerador para la obtención del capital necesario para la explotación de cobre.

"Estamos muy confiados que vamos a poder empezar con la construcción prevista del proyecto en el 2027 y que también conseguiremos terminarlo en los plazos establecidos", adelantó el gerente. Asimismo, reconoció que la ingeniería financiera representa un reto de escala global: "La financiación que necesitamos es de unos 4.000 millones de dólares en total; resulta algo complejo de obtener, pero están dadas las condiciones en estos momentos".

Calingasta: Dos nuevos puentes clave para la infraestructura minera

Fuera de la arena política, Meding adelantó importantes novedades en materia de infraestructura vial para el departamento Calingasta, destinadas a optimizar el tránsito en los caminos mineros sobre el Río Los Patos (en los trazados de la Ruta Provincial 12 y la Ruta Nacional 149).

Actualmente se trabaja en un puente alcantarillado provisorio que asiste a los vecinos de la zona y al personal de Hualilán. Sin embargo, el plato fuerte será una obra de gran envergadura. "Se hará un puente definitivo de hormigón armado de 240 metros de largo que será clave para el traslado de todo el material minero en esa zona y le brindará alivio al que se encuentra a la entrada de la Villa Calingasta", detalló.